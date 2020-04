Savio respondió a Asqueta: "No es el mejor momento para que todos vuelvan a hacer la vida normal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El médico infectólogo uruguayo Eduardo Savio respondió este lunes a las declaraciones del director general de la Salud, Miguel Asqueta, quien señaló en las últimas horas a El Observador que el gobierno podría aplicar una estrategia de "on-off" para ir reincorporando sectores de la población a la actividad.

Savio dijo en diálogo con Radio Montecarlo que la estrategia planteada por Asqueta "fue la que intentó hacer el Reino Unido hace algunas semanas. Luego evaluaron los pro y los contras, y vieron que podrían ser más los contras".

En esa línea, agregó: "De hecho, se enfermó muchísima gente en Inglaterra, el primer ministro (Boris Johnson) recién ayer salió del CTI, porque en realidad hasta el día de hoy no está demostrado que se generen anticuerpos protectores en la población".

Sobre el punto que planteó Asqueta, subrayó: "La exposición de la población para que genere inmunidad es algo teórico y posible, pero no está demostrado sinceramente. Entiendo lo que el doctor (Asqueta) mencionó en un marco teórico, pero no es la situación real que el país está viviendo cuando intenta proteger justamente a los grupos poblacionales de contacto y se es muy selectivo cuando se reintroduce a la actividad laboral o social a las personas".

Savio consideró que el riesgo actualmente es que "la gente deje de hacer lo que ha estado haciendo precariamente, que es un aislamiento físico prudente y que se vuelque masivamente a sus actividades habituales, cosa que no va a pasar de ninguna manera, puesto que esto recién está aumentando los casos". En esa línea, agregó: "No estamos ni lejos en una fase de declinación, donde la gente se reintegra".

El infectólogo subrayó que cuando hoy se cumple un mes de los primeros casos confirmados de COVID-19 en Uruguay "no es el mejor momento para que todos vuelvan a hacer la vida normal ni de lejos, y esto va a durar meses", indicó.

Consultado sobre si se ha llegado al pico del virus, Savio respondió: "No se llegó al pico ni de lejos. Por suerte, tenemos un crecimiento que no es extremadamente acelerado, con gente que se va recuperando, pero falta mucho tiempo para llegar al pico, y ahora aparece el factor Vilardebó en la vuelta y aparecen esos casos en una olla popular en el Cerro, y van apareciendo nuevas poblaciones".

Respecto a si entiende que el pico de la pandemia en Uruguay podría ser en mayo, respondió: "No lo sé, quizás mayo, junio, quizás julio".

Además, agregó que Montevideo "se va afectando un poco cada vez más, y hay que estar muy atentos y proactivos para poder revertir esa situación".

En línea con lo anterior, el infectólogo remarcó: "No estamos cerca de la salida ni de lejos, y eso todos lo tiene que saber, simplemente para no asustarse, porque desde el miedo no se puede actuar".

Asqueta indicó que el objetivo es "modular el avance de la epidemia" para que "no haya cuellos de botella".

"Tenemos que intentar modular la expansión de esta pandemia para que los internados (que van a existir) y los muertos (que van a existir) sean los menos posibles", agregó.

La estrategia que señaló Asqueta la llamó "on-off". "Imaginémonos que un día llegamos a tener cero casos de coronavirus por las medidas muy eficaces, el día que lo liberalicemos, ahí el el virus va a circular de nuevo. Por eso lo de la modulación. Al virus no lo vamos a meter en un pozo, lo matamos y no existe más el virus en el Uruguay. Como va a circular de todas formas, en algún momento va a salir (...) No podemos eliminar el virus, nosotros tenemos que inmunizarnos de a poco", finalizó.