Salinas: "Las vacunas, por más que vengan, no son la solución definitiva"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Participamos con un análisis en buscar cuál es la mejor respuesta para la sociedad uruguaya y optamos por el mecanismo que más garantías ofrecía. Está estudiado y nos van a dar su mejor opinión. No dando palos de ciego en el vacío, con asesoramiento y conocimiento”, dijo el ministro Daniel Salinas sobre la elección del gobierno para la vacuna contra el COVID-19. Uruguay finalmente se definió por el mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que permite elegir entre un pool de vacunas determinadas.



“La gran cosa acá en el Uruguay fue que frente a problemas diferentes, excepcionales, tuvimos respuestas diferentes y nos fuimos adaptando. Va a seguir siendo así el año que viene, las vacunas por más que vengan no son la solución definitiva. Tenemos que seguir trabajando en esta línea. Con 325.000 test realizados hemos testeado al 9,4% de la población del país, no hemos perdido el hilo epidemiológico. Uno de cada 10 termina internado y tres de cada 100 va a CTI. Dos de cada 100 fallecen. Tenemos que lamentar 60 fallecidos”, agregó.



Salinas participó este lunes como socio del Rotary Club de Montevideo en una conferencia sobre “Gestión, Innovación y Liderazgo en pandemia”. En su discurso el jerarca enumeró las acciones tomadas por el gobierno para enfrentar la pandemia hace ya casi ocho meses.



“Trabajamos rápidamente en una declaración de emergencia sanitaria y que determinó una rápida reacción ante los primeros casos. Aseguramos la asistencia domiciliaria que fue clave, exhortamos que el médico fuera a la casa del paciente. Explotamos esa fortaleza que tiene el Uruguay, de los primeros en el mundo en tener emergencias hospitalarias con médicos. Insistimos en el uso del tapabocas antes que el CDC y la OMS, fue un elemento fundamental en todo esto”, dijo el ministro.



También recordó el trabajo en la protección del personal de salud y trabajadores de residenciales. Además, destacó la labor de los 70 rastreadores del COVID en Uruguay. “El virus se ha caracterizado por algo muy particular: genera a bajo ruido una infección que va progresando en el organismo. Le hace trampa al sistema inmunológico, evita que genere interferencias, como va bajo ruido sigue diseminando y se sigue metiendo en la sociedad sin que uno quiera”, dijo.



El ministro afirmó que con las nuevas medidas y los protocolos para evitar contagios se logró aplanar la curva de enfermedades respiratorias. “ Hay un 25% menos de infecciones respiratorias agudas graves que en el quinquenio previo", dijo el ministro.

Salinas hizo fuerte hincapié en el rol de la ciencia uruguaya. “El gobierno apoyó, financió y proveyó los fondos necesarios para que se desarrollen investigaciones. Hay 33 Institut Pasteur en todo el mundo. El Pasteur de Uruguay es el principal instituto del mundo después de París”, dijo entre aplausos.



“El problema era el sarampión y el dengue, lo decía quien nos precedió. Abrimos el laboratorio, teníamos un kit y 100 determinaciones. Nos exigían hacer test que venían en cuentagotas”, volvió a recordar Salinas en referencia a cómo asumió la cartera con el coronavirus ya en Europa y Asia.



El ministro confirmó que hoy se inauguró el test LAMP, que permite detectar el virus en 45 minutos. “ Uruguay ha innovado y sigue innovando. Aprendimos mucho, aprendimos que había que reformularse”, insistió.



“¿Nos hemos dedicado solo a esto? La respuesta es no, porque el país sigue y los desafíos están y continúan. Estamos en un entorno de vulnerabilidad, incierto, cambiante y amenazante. Pero tenemos que trascender eso y lograr una agenda diferencial”, continuó. Salinas anunció por su parte el fin del corralito mutual. “Como decía Forrest Gump, es todo lo que tenía que decir sobre camarones”, concluyó el ministro después de una presentación de más de una hora.