Salinas respondió al FA por aumento de la movilidad: "Se va a hacer en forma estricta y protocolizada"

Sectores y bases del Frente Amplio coincidieron en manifestar su preocupación frente a la decisión del gobierno de habilitar la vuelta de los espectáculos públicos el 5 de julio. Consultado al respecto, el ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo que "la presencialidad era absolutamente necesaria" y que el retorno será "en forma estricta y protocolizada".

“En el considerando N°2 de la resolución se entiende oportuno disponer gradualmente la apertura de los espectáculos públicos”, agregó Salinas e instó a reflexionar sobre ese “gradualmente” del que habla el reglamento. "No estamos diciendo aire libre y carne gorda", añadió.



"Estamos diciendo esto se va a hacer en forma estricta y protocolizada, con aforo, con mascarillas, sin pistas de baile, con trazabilidad" y agregó que además se "instituye una mesa de trabajo de seguimiento". “Esto es cosa seria”, remarcó.

Además, Salinas destacó que en Uruguay "no ha habido" ningún brote importante en todo lo que incluye actividades organizadas. "Siempre, la mayoría de los brotes (fueron) intrafamiliares", enfatizó.

De todos modos, el ministro prefirió no ahondar en este tema y dijo que no iba a "responder" más sobre eso porque ya iba a tener la oportunidad de hacerlo el martes 6 de julio, día previsto para la interpelación a la que deberá concurrir junto a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.



Por otra parte, Salinas comparó la situación de Uruguay y la de Europa y dijo que ellos no tuvieron la P1. “Europa no tuvo de vecino a la P1, Norteamérica tampoco. Entonces creo que es un tema que no es menor. Cuando entremos a considerar, consideremos todo", concluyó.