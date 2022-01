Salinas pidió “la no discriminación entre niños vacunados y no vacunados”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, dijo en rueda de prensa que “no se van a segregar grupos de vacunados y no vacunados” contra el coronavirus en las escuelas, en referencia a los nuevos protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) por la vuelta a clases.

Según Salinas, se busca “asegurar de alguna manera la máxima asistencia presencial de los infantes”, y en este contexto pidió “la no discriminación entre niños vacunados y no vacunados”.



El MSP recomienda "fuertemente la vacunación de los niños de 5 a 11 años, así como de 12 a 17, pero eso no va a significar ningún camino de obstaculización de la presencia en clase”, aseveró el ministro este jueves.

Como informó El País, los nuevos protocolos establecen que los estudiantes y docentes asintomáticos no tendrán que aislarse ni hisoparse cuando se detecta un caso positivo de covid-19 en su grupo, excepto si se conforma un brote.