De las 68 personas internadas en CTI, 36 están por covid y 21 no tienen vacunas, dijo Salinas

El ministro de Salud, Daniel Salinas, informó que del total de 68 personas que se encuentran internadas en cuidados intensivos, 36 están por covid-19, lo que corresponde a un 53%. Hay 20 que "son claramente por otra causa", que se hisopan por protocolo, y otras 12 que al momento se están indagando.

De los 36 pacientes que efectivamente están internados por coronavirus, 21 no están vacunados y 15 están inmunizados con al menos dos dosis. "La proporción es muy fuerte", indicó el jerarca en diálogo con "Doble Click" (Del Sol FM).



"La conclusión que saco es que las vacunas protegen una enormidad", dijo y detalló: "Nosotros teníamos un target de 83% y vacunamos con dos dosis al 76% de la población. Nos quedó afuera un 7%. Es decir que un 76% de la población vacunada con dos dosis me generó 15 casos y un 7% de la población que no se vacunó me generó 21 casos. ¿Se ve la proporción?", expresó.



Con respecto al número de muertos por covid-19, Salinas indicó que "en dos días falleció un número importante de gente". "De los 29 que fallecieron hay uno del que no tenemos datos. Después, un tercio no estaba vacunado, un tercio tenía dos dosis y el otro tercio tenía tres dosis".



De los 29, se registraron dos personas menores de 60 años (51 y 56 respectivamente), de 71 a 80 fallecieron seis, de 80 a 89 fueron 13 y mayores de 90 murieron siete.



El Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) informó ayer que se registró un nuevo récord de contagios nuevos desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país el 13 de marzo de 2020.



También se registró una máxima histórica en el número de personas que se encuentran cursando la enfermedad: actualmente hay 81.554 casos activos en todo el país.