Salinas: "Está en el horizonte" dar tercera dosis a algunos menores y cuarta a adultos con Sinovac

El ministro de Salud, Daniel Salinas, indicó este lunes que el 9 de febrero la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) "analizará" si se avanza o no en ofrecer una tercera dosis anticovid para menores de 12 a 17 años, así como una cuarta dosis "particularmente" para aquellos mayores que hayan recibido dos dosis de Sinovac y una tercera del laboratorio Pfizer.

"La comisión analiza información mundial, papers, publicaciones y en base a eso toma decisiones con un sentido y fundamento científico", puntualizó el ministro en diálogo con La Pecera (Azul FM), indicando que "está en el horizonte" de la administración ofrecer más dosis de refuerzo.

Salinas insistió esta mañana en que los habilitados se den la tercera dosis anticovid. Actualmente, un 51% de la población uruguaya cuenta con esta dosis de refuerzo, un 75% con la segunda y un 81% con una vacuna.



En tanto, puntualizó que los mayores de 75 años "están perdiendo pie" en el plan de inmunización. Entre el segmento de 75 a 79 años, 17% no se ha vacunado con la tercera dosis aún, dijo el ministro y señaló que la cifra aumenta a 20% entre 80 a 84 años. En tanto, este porcentaje sube a 25% entre la población de 85 a 89 años, y trepa al 33% en aquella población mayor de 90 años, agregó.

En tanto, graficó el impacto de la cantidad de personas mayores que aún no se vacunaron indicando que la "mediana de edad" de los fallecidos por covid-19 en lo que va de enero es de 77 años.



Otro segmento donde identificó un porcentaje de no vacunados es el de 18 a 34 años, donde "hay mucha tela para cortar en terceras dosis".



"No murió nadie, ni niños, ni adultos, ni nadie" por las dosis anticovid, remarcó el ministro, quien puntualizó que la tercera dosis ofrece una "notoria" protección "contra internación en CTI y muerte".

Salinas comparó la situación entre el 1 de enero y 30 de enero de 2021 con el mismo período de 2022: se identificaron "11 veces más casos, o sea 1.000% más casos, 50% más personas en CTI y 18% más de fallecidos". Si bien dijo que "esto no es deseable", se trata de una situación de "epidemia" que a los países que "golpea más" es a los que cuentan con poco porcentaje de vacunación y también por el "nivel de preparación" del sistema de salud con que cuenten.



Respecto a la situación de la pandemia en Uruguay, Salinas estimó que el país seguirá en una "meseta alta" de nuevos casos, que irá "descendiendo" hasta mediados de febrero. "Hasta el 15 de febrero esto me parece que sigue alto, y después vamos a tener unos 30 días más para que bajen las internaciones, internaciones en CTI y fallecidos", pronosticó el secretario porque está "desfasado siempre" los nuevos casos, internaciones y fallecidos de los nuevos casos. De todos modos, el jerarca subrayó: "Estamos en control de la situación".



Respecto al testeo, tras indicar días atrás que había escasez de antígenos, hoy señaló que esta semana llegará a Uruguay la primera partida de 100.000 test antígenos de un total de 500.000 que compró la cartera.



"Hace 15 días detectamos que las mutualistas que estaban comprando en plaza tenían escasez de test antígenos. Habíamos guardado un stock importante en el MSP de unos 300.000 test, que fuimos dosificando todos estos días", señaló.