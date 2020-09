Salinas casi baja del auto a "rezongar" a una cuerda de tambores: "Ninguno estaba con tapabocas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, visitó este miércoles junto a otros jerarcas de esa cartera la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del proyecto de ley de Presupuesto quinquenal.

A la salida, en conferencia de prensa, Salinas se refirió a las palabras del presidente Luis Lacalle Pou, quien ayer durante una visita al departamento de Rocha expresó que las autoridades están preocupadas por la realización de fiestas.

"Escuchaba al presidente y yo decía ‘qué bien que está diciendo lo que está diciendo porque yo no lo podría decir mejor’”, planteó Salinas hoy.

“Está preocupado como estamos todos preocupados. Él se enoja, y capaz que digo otra palabra pero mejor que no, y yo también. Él se enoja por las fiestas de casamiento. No porque se casen, porque quedó: ‘No se vayan a casar’. No se casen con 150 personas, 100, 200 personas. No hagan fiesta, sería el mensaje”, agregó el secretario de Estado.

Además, Salinas contó una anécdota para ilustrar su reacción ante aglomeraciones. “La otra vez mi señora me dice: ‘No te vayas a bajar del auto’, porque casi me bajo a rezongar... no voy a decir qué, pero... era una cuerda de tambores, pero ninguno estaba con tapabocas, che”.

“Vamos a hacer las cosas bien, porque se pueden hacer, pero tenemos que hacerlas bien. Así como en el desfile se mantienen las distancias y marchan preciosos para sacar los conjuntos, cuando vienen las juntadas para ensayar también tiene que usar mascarilla y guardar la distancia”, comentó.