En la tarde de este lunes se abrió la agenda de vacunación contra el COVID-19 para la población entre 71 y 79 años, que hasta el momento no se había podido anotar y que recibirá la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNtech. Hasta las 16:30 esto no había sido comunicado oficialmente por el gobierno, pero El País pudo constatar que personas en esa franja etaria tenían habilitada la agenda a través de los canales oficiales.

Luego, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado señalando que "dado el ágil funcionamiento de la nueva herramienta de agenda, aquellas personas que se encuentran dentro de la franja de 71 a 79 años podrán, a partir de ahora, ingresar al sistema para realizar su reserva. La solicitud quedará en una lista 'preferencial' y cuando se abran los cupos correspondientes a este grupo etario, el sistema les enviará un SMS con día, hora y lugar para que puedan recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech".

Previo a esta apertura, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, se reunieron este lunes con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva para hacer una evaluación del avance del COVID-19 en Uruguay.

Consultado sobre si esta jornada se abriría la agenda de vacunación para las personas entre 71 y 79 años, Salinas dijo: "El que tiene la fecha es (Nicolas) Jodal (CEO de Artech, empresa que participó en el desarrollo del nuevo sistema) yo creo, ¿no? Fue el que lo publicó y ha hecho un trabajo extraordinario que hay que reconocer y agradecer públicamente".

"Podría estar hoy, pero no me atrevo a afirmarlo con certeza", y remarcó que a esta franja de edad, que son "casi 180.000 personas", dijo, "no les va a faltar vacuna, van a ir después de los mayores de 80" años. Este último grupo son 141.000 personas, "no son pocas", planteó.

Consultado sobre si en 15 días puede haber una saturación de camas de CTI si se mantiene la tendencia actual, Salinas respondió: "Si todo permanece igual, podría ser una eventualidad. Como nosotros tenemos capacidad de reacción y de propuesta, esto no va a ocurrir así. Estamos trabajando fuertemente para revertir esta situación", que tradujo en "disponibilizar más camas y más recursos humanos para el tratamiento intensivo, además de incrementar los niveles vacunales".

Sobre el último punto, dijo que Uruguay está en "un nivel espectacular" con 340.000 vacunados, 140.000 agendados para esta semana, y 1.000.000 de personas que "manifiestan su interés, y están en la cola y se está adjudicando fecha".

"Tenemos que soportar y llegar a buen puerto con una buena condición en cantidad de camas de cuidados moderados y de cuidados críticos, en eso estamos, reforzando todo esto y trabajando a cara de perro", enfatizó el ministro.

Consultado sobre la puesta en marcha del plan de vacunación en un contexto alza de casos de coronavirus, dijo: "Lo mismo que en Israel y en Chile, cuando comenzó la campaña de vacunación hubo un pico de casos. En estos momentos en Chile también tienen pico de casos. Lo que hay que maximizar son todas las medidas de cuidado personal, de distanciamiento, de higiene, seguir vacunando todo lo que se pueda".

Respecto al reclamo de más medidas de parte del gobierno, que consisten en reducir la movilidad esta etapa, Salinas dijo que "al presidente nunca se lo deja en una situación en la cual quede incómodo. Nosotros hablamos de todos los temas. Entonces, cuando cambia la situación cambian las recomendaciones, y cuando cambia la situación cambian las respuestas".

Cipriani, por su parte, indicó que se reunió vía Zoom con "todos los jefes" de CTI para ser "sumamente previsores" sobre los pasos a seguir "por si se nos saturara el sistema". Añadió en esta línea que si no se hubiera aumentado el número de camas "hoy en día ya estaríamos saturados".