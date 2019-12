Regulan por ley el acceso a la marihuana medicinal en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Senado sancionó ayer por unanimidad el proyecto de ley de regulación del cannabis medicinal y terapéutico, que pretende mejorar el acceso de los pacientes al cannabis, faculta al Ministerio de Salud Pública (MSP) a incluir estos productos en el Sistema Nacional Integrado de Salud y también regula a los pequeños y medianos productores que elaboran aceites y medicamentos, estableciendo estándares mínimos de calidad.

El proyecto, que venía de la Cámara de Diputados, fue sancionado ayer por 21 en 21 votos, aunque los senadores blancos solo votaron en general y no los artículos en particular. Argumentaron que no tuvieron tiempo a estudiarlos debido a que el texto del proyecto no pasó por comisión.

El senador nacionalista Javier García dijo en sala que comparte la importancia de la ley y del acceso a estos tratamientos (“hoy muchos los traen de Brasil y otros países”), pero lamentó que no se haya estudiado el tema con mayor detenimiento. La senadora frenteamplista Ivonne Passada (MPP) dijo a El País que hay organizaciones sociales que han dado “una gran pelea” y que ayer vio en las barras “padres llorando” por la aprobación de una ley relevante por ejemplo para niños que sufren epilepsia refractaria.

El diputado frenteamplista Alejandro Zavala (IR), uno de los que lideró el tratamiento en la Cámara de Representantes, indicó que se pretende regularizar la situación, incluyendo una prescripción médica obligatoria. Se introduce un médico en la “receta del vecino que te dice que tales gotitas son buenas para el dolor de rodilla”. Y explicó: “El cannabis, al igual que el agua de Querétaro, no sirve para todo”.



Pero, además, argumentó que “no es lo mismo el tratamiento para un paciente con cáncer que sufre dolor y náuseas, que necesita contenido alto de THC, a lo que se utiliza para la epilepsia refractaria”.



Según la ley, el acceso al cannabis medicinal se integrará a las prestaciones del Fondo Nacional de Salud. “La ley está armada para que esto esté dentro del sistema, que pueda ser fonaseable y que sea dado por las mutualistas”, indicó Zavala.

Los usuarios podrán acceder a través de la venta exclusiva en farmacias, que realizarán la dilución, fraccionamiento, elaboración y venta. Además, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) deberá crear un sistema de licencias para la elaboración de extractos de cannabis o cannabinoides para uso medicinal que deberá cumplir ciertos requisitos.



“La ley le dice al productor que, para producir aceites, debe cumplir estándares mínimos de calidad que además sean reproducibles”, indicó Zavala. Y puso un ejemplo: “El aceite que venden en la feria no se sabe si es aceite de oliva con pasto. No se puede producir aceite en el baño”.