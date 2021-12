Radi sobre ómicron: “Su grado de severidad no está claro, lo decisivo es la tercera dosis”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Radi, excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) dijo que es objetivamente improbable que la nueva variante del coronavirus, ómicron no llegue a Uruguay y destacó la importancia de que las personas reciban la tercera dosis de la vacuna contra el COVID.



“Su grado de severidad no está claro, la conducta es expectante y en el caso de Uruguay lo decisivo es avanzar a la tercera dosis. Esa tercera dosis es la clave en una variante nueva para que tenga una penetración rápida o que se mantenga bajo control”, agregó el científico en rueda de prensa.

Radi destacó que aún no se conoce con certeza el impacto de esta nueva variante desde el punto de vista epidemiológico y sanitario. "En Sudáfrica ha tenido un crecimiento importante y en algunas regiones está sustituyendo a la variante Delta. La información tiende a indicar que es una variante transmisible pero su grado de severidad no está claro”, dijo.



Sobre el vínculo con el gobierno, Radi confirmó que continúan en contacto. “Tenemos intercambios que son parte de lo natural de un equipo de gente que trabajó durante mucho tiempo juntos. No se ha llegado al punto de activar el teléfono rojo pero sí hemos compartido con el equipo de Presidencia información”, concluyó.