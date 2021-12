“Es inevitable” que Ómicron llegue a Uruguay, dijo Iraola y estimó impacto similar a Delta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo, explicó que es “inevitable” que la variante Ómicron del coronavirus llegue a Uruguay, pero estimó que el escenario que se generará será similar al causado con la variante Delta “que, gracias a la gran cobertura de vacunación que logró Uruguay, prácticamente no causó mayores problemas”.

“Cada nueva variante, más allá de sus características biológicas, no es un evento independiente respecto a lo que pasó antes. Cuando llegó P1 nuestra población estaba totalmente expuesta porque no teníamos vacunas, no se había empezado a vacunar. Fue distinto cuando llegó Delta”, explicó.



De todos modos, Iraola recalcó que todavía se están investigando las características biológicas de Ómicron. Además, dijo que en Uruguay el trabajo de vigilancia genómica continúa realizándose en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Iraola y su equipo del Instituto Pasteur lograron secuenciar el genoma del virus.

Consultado sobre el número de mutaciones que tiene esta variante, que según reportes internacionales, son 30, Iraola explicó que ese número, “en sí mismo, no representa un riesgo o que el virus vaya a ser peor”.



“Las mutaciones son variabilidad que genera en el material genético del virus y obviamente puede impactar en su biología, pero también puede impactar hacia el otro lado, en vez de hacerlo más virulento o más peligroso, hacerlo más suave en cuanto a los síntomas que causa la enfermedad”, señaló.



“Cuando uno escucha que tiene 30 mutaciones, en realidad no debería alarmarse a priori, puede tener 100 mutaciones y no tener ningún efecto específico nuevo sobre la presentación de la enfermedad o alguna cosa que tenga que ver con la respuesta inmune”, agregó.

El científico aclaró que “lo que sí debe importar son las observaciones que se han hecho y que son las que despertaron alarma, como la rápida diseminación a nivel de los países donde se descubrió primero, su rápida expansión internacional”. “Ahora lo que resta es conocer mediante experimentos que se están haciendo cómo se relaciona esta nueva variante con la protección determinada por la vacuna contra las variantes previas”, afirmó.



Consultado sobre por qué se generan las variantes, dijo que la distribución desigual de las vacunas en el mundo genera que haya lugares donde siga habiendo circulación descontrolada del virus y alta probabilidad de que se generen variantes. Seguirán apareciendo en aquellas regiones donde haya una situación no controlada de la epidemia en ese país. La cobertura de vacunación es uno de los principales parámetros que se pueden observar cuando se estudia esto.