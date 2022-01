Punta del Este: se registraron filas de hasta tres cuadras de turistas para agendarse por vacuna anticovid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien el objetivo del gobierno no es crear un turismo de vacunas, la posibilidad de darse una tercera dosis de refuerzo o de inmunizar a los menores de 18 años es un gran atractivo para muchos de los turistas que visitan Uruguay. Sin embargo, aunque hay un mecanismo pensado para que se puedan agendar, no todos logran hacerlo.

Esto quedó demostrado con las largas filas que se registraron en los últimos días en Punta del Este, Maldonado. En la mañana de este lunes, por ejemplo, según informó el intendente del departamento, Enrique Antía, se registró una fila de tres cuadras de extranjeros que no pudieron agendarse ni a través de la página web, ni a través de la aplicación. Por este motivo, están agendando manualmente, dijo.



Durante una conferencia de prensa, el jefe comunal hizo referencia a esta situación y aseguró que en la Dirección de Salud están "sobrepasados".



"Acabo de hablar con el director de Salud, están sobrepasados", indicó y aseguró que se pidió apoyo a la intendencia para poder hacer frente a la problemática. "Estamos mandando esta tarde dos equipos" que ayuden a que los turistas se puedan agendar.



Antía recordó que esta es la primera vez que se permite la vacunación de extranjeros y que por lo tanto no hay experiencias previas. "Esto recién empieza, no hay experiencia, pero sí se está exigiendo toda la documentación", indicó.

Además de los turistas interesados en recibir las vacunas, también hay muchos que quieren hisoparse. En este caso se divide entre aquellos que llegaron y aquellos que se van a ir del país. En ambos casos se requiere un resultado negativo.



En este sentido, durante el fin de semana también se registraron extensas filas en diferentes puntos de testeo. Y este lunes, según supo El País, hubo filas de cinco cuadras de autos esperando por su hisopado.