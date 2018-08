Proponen envases iguales para marihuana y tabaco

Si bien el presidente Tabaré Vázquez ya firmó el decreto que dispone que las cajillas de cigarrillos luzcan todas iguales a partir de febrero de 2019, en el Parlamento el Partido Nacional apuesta todas sus fichas a modificar el proyecto de ley —con un texto similar al decreto— que tiene hace casi un año a consideración.

El senador del Partido Nacional Javier García señaló ayer a El País que promoverá en sala que "las mismas obligaciones y criterios que se aplicarán a las cajillas planas —iguales— de cigarrillos, se apliquen también en los paquetes de cannabis recreativos" que se venden en 14 farmacias de todo el país, la mitad en Montevideo.

El decreto establece un diseño gráfico genérico para las cajillas, en el que se elimina toda referencia a marcas en el interior y exterior de los productos. Además, reglamenta el uso de un único color (el marrón), así como los textos, el tamaño de las letras y su ubicación. Para el legislador blanco "es una contradicción que no tiene explicación" que por un lado el Poder Ejecutivo disponga de un etiquetado igual para las cajillas de cigarrillos y no para los paquetes de marihuana que se venden en las farmacias: "Tienen que tener los mismos criterios porque el deterioro es el mismo, es inconcebible", apuntó. La Comisión de Salud de la Cámara de Senadores se reunió ayer y definió aprobar con algunos pocos cambios el proyecto de ley que ahora será analizado por el plenario. La iniciativa será presentada por Vázquez en la tercera reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre Enfermedades No transmisibles (ENT), que se realizará en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en setiembre en Nueva York, Estados Unidos.

Decreto.

Cuando a principios de agosto, el presidente Váz-quez firmó el decreto, la oposición manifestó su molestia porque en el Parlamento había un proyecto de ley similar, que durmió cerca de un año.

García, que integra la comisión de Salud, dijo a El País: "Se ve que hubo un tirón de orejas del Poder Ejecutivo, ellos —Frente Amplio— nunca lo plantearon formalmente, no hubo ninguna postergación". Añadió que es reiterativo que el presidente empiece a gobernar por decreto, "es el mismo camino que está recorriendo para el de etiquetado de alimentos", lanzó el legislador.

Hasta ahora solo cuatro países implementaron la medida que impulsa el gobierno; se trata de Gran Bretaña, Irlanda, Australia y Francia. "La idea es instrumentarla a partir de esta política. Australia, es un poco el modelo que hemos venido siguiendo", admitió el ministro de Salud Pública Jorge Basso. La implementación de la medida ocasionó en ese país varios juicios de la industria tabacalera que finalmente se laudaron a favor del Estado. Por ejemplo, una instancia judicial de arbitraje fue presentada por una filial de Hong Kong de Philip Morris por violación del tratado bilateral de protección de inversiones.

Rechazo.

Ejecutivos de la Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz apuntaron contra Vázquez tras el decreto. Ante la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, los empresarios indicaron que el decre- to fomenta la falsificación, aumenta el contrabando y es ambiguo, lo que "afecta gravemente a la industria establecida que invierte, da empleo y paga sus impuestos". Además, indicaron que el gobierno es contradictorio y desproporcionado en la aplicación de sus políticas y que Vázquez no debe justificar las medidas antitabaco por los reconocimientos y logros alcanzados fuera del país. En marzo recibió en Ginebra, Suiza, el galardón "World No Tobacco Day Special Award".

Para kioscos, medida aumenta contrabando

La Asociación de Kioscos y Sub Agentes de Quinielas del Uruguay considera que el empaquetado plano de los cigarrillos "provocará un aumento del contrabando y facilitará la falsificación", informaron a El País fuentes de la gremial. A su vez señala que el impacto de la medida en los fumadores "será insignificante".

Los kiosqueros no solo rechazan la propuesta del presidente Tabaré Vázquez sino que no encuentran explicación a la decisión del mandatario de firmar un decreto cuando un proyecto de ley con el mismo texto está a estudio de la Comisión de Salud del Senado. Por otro lado, consideran que la iniciativa "no es una medida eficaz" ya que "desde 2004 a la fecha, se han aplicado todas las medidas recomendadas por la OMS para el control del tabaquismo y sin embargo la reducción de la prevalencia ha sido en todo el período de poco más de un 10%". La Asociación cree que además del contrabando, la medida "facilitará la falsificación" y que "la mejor medida para combatir el tabaquismo es la educación y no hemos visto campañas de divulgación y educación acordes al problema".