"No pijamadas, no cumpleaños": infectólogo Medina dio 12 consejos para evitar más contagios

El número de casos de positivos coronavirus en Uruguay continúa en aumento y ayer domingo se batieron tres récords: cifras más altas de contagios diarios, de casos activos y de pacientes en CTI. Tras el último informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) que daba cuenta de estos datos, el infectólogo eintegrante del GACH Julio Medina realizó una serie de recomendaciones para disminuir el contacto y por ende los contagios.

Medina indicó que es importante no asistir a eventos sociales ni familiares donde la reunión implique personas fuera de su burbuja. "No es lo mismo ocho personas pertenecientes a dos familias que funcionan en burbuja que ocho de distintos hogares", explicó.



El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) define una burbuja como "un grupo que se conecta muy poco con otros grupos. "En burbujas chicas y aisladas el COVID-19 avanza lentamente y es frenado por las medidas", explicó tiempo atrás.



Por otra parte, el infectólogo también recomendó "evitar asistir a un club deportivo con poca ventilación; en lo posible elija la actividad con menos riesgo y no socialice sin precaución. Aproveche actividades al aire libre".



Esto sigue la misma línea de las recomendaciones realizadas durante el curso de la pandemia, en las que se reitera el pedido de mantener los ambientes ventilados y priorizar las actividades al aire libre.



"No pijamadas. No cumpleaños. No asistir a eventos de socialización (papi- futbol, mami-futbol, etc). Educadores también deberían mantener las mismas precauciones dentro y fuera de los centros", aconsejó.



Además indicó que extremen los cuidados los padres que acompañan a sus hijos a los centros educativos o deportivos, por ejemplo evitando charlas que no sean imprescindibles. "De ser necesario, en todo momento con máscaras bien colocadas y distancia", agregó.

El siguiente consejo de Medina apuntó a que las empresas que puedan mantengan a sus trabajadores en régimen de teletrabajo. "Si no se puede evitar; ventile el ambiente y mantenga máscaras bien colocadas en todo momento. No mate dentro del ambiente, ni en cocina / comedor cerrados", expresó.

"Mantener y profundizar los cuidados sobre los más vulnerables, sin olvidar que nadie está exento de contraer y transmitir el virus", recomendó el infectólogo y agregó: "Optar por uso de doble máscara (una quirúrgica y otra de tela por encima) o de lo contrario asegúrese que su máscara adapte muy bien".

Medina indicó que también es aconsejable evitar compartir ambientes con otras personas que no sean con las que cada uno vive. "Si lo hace, que sea por poco tiempo, con máscara y en espacios con buena circulación de aire", explicó. En la misma línea aconsejó "solicitar a su restaurante elegido el envío por delivery".

"Personal de salud en ambientes hospitalarios: recordar que lo que sucede en la comunidad se traslada a nivel hospitalario (si aumentan los casos y los brotes en la comunidad entonces eso también sucederá en los servicios de salud)", indicó Medina.

"Esto determina aumento de infectados en el personal de salud, que además de ser un riesgo individual en sí mismo y para los pacientes, requiere aislamientos y cuarentenas extensas lo que pone en riesgo la calidad asistencial. Extremar los cuidados; no socializar", agregó.



Según el último informe del Sinae, actualmente hay 419 contagiados pertenecientes al personal de la salud.

La décima recomendación estuvo dirigida a "evitar las aglomeraciones". También aconsejó "vacunarse apenas se tenga la oportunidad" y "ser solidarios, responsables y empáticos: cada uno de nosotros debe extremar los cuidados para evitar el incremento de casos positivos".

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó para mañana al Consejo de Ministros y no se descarta que se anuncien nuevas medidas para combatir a la pandemia del coronavirus.

La cita ocurre luego de que la semana pasada el mandatario recibiera nuevos informes de parte de los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). Hoy se reunirán los coordinadores y subcoordinadores del grupo.