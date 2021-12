Pfizer anunció que su pastilla tiene una eficacia de casi el 90% y podría servir contra ómicron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pfizer, quien elaboró junto a BioNTech una de vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), comenzó en abril a investigar otro tratamiento contra el coronavirus: la pastilla antiviral.

Hoy, 14 de diciembre de 2021, la compañía anunció en su cuenta de Twitter los resultados de los estudios de la segunda fase del medicamento oral contra el COVID-19.

"Vimos que en los adultos de alto riesgo, el tratamiento redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% si se trataba dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas", detalló la empresa.



No solo eso, también se observó que reduce en un 70% las hospitalizaciones y no se detectaron fallecimientos en un segundo estudio en adultos de riesgo estándar.



Estos resultados se basan en todos los participantes en las pruebas -más de 2.200 personas- y confirman lo que se anunció a principios de noviembre a partir de conclusiones preliminares.



No se registraron muertes entre los que recibieron el tratamiento. Los participantes no estaban vacunados y tenían un alto riesgo de desarrollar un caso grave de COVID-19.



Pfizer también anunció que espera que su tratamiento antiviral, el cual se comercializará como Paxlovid, siga siendo eficaz contra la variante ómicron.



"Esto destaca el potencial de este (fármaco) candidato para salvar la vida de pacientes en todo el mundo", expresó Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, citado en un comunicado. "Variantes preocupantes como ómicron han exacerbado la necesidad de opciones de tratamiento accesibles para quienes contraen el virus", agregó.



Los antivirales actúan disminuyendo la capacidad de un virus para replicarse, lo que ralentiza la enfermedad. Estos tratamientos representan un complemento clave de las vacunas para la protección contra el covid-19, en particular porque son muy fáciles de administrar, pudiendo tomarse simplemente en casa por vía oral.