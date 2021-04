Personas que ya fueron vacunadas ¿deben mantener medidas de protección? 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, Julio Medina, compartió un video en redes sociales que explica cómo deben comportarse las personas vacunadas contra el coronavirus con otras burbujas familiares una vez que hayan recibido las dos dosis de la vacuna. "En este momento de la epidemia en Uruguay, tu hogar es tu burbuja", recalcan.

Para considerarse "inmunizado" se debe esperar a tener las dos dosis de la vacuna y haber pasado 14 días después de la segunda dosis de cualquiera de las vacunas disponibles. La Cátedra informa que una vez pasado ese lapso "las medidas de protección van a continuar por un tiempo más; sin embargo, se crean nuevos escenarios posibles con otras personas vacunadas".

En este sentido plantean que existen cuatro tipos de contactos en la burbuja familiar de un hogar: persona vacunada que recibió las dos dosis de la vacuna, personas no vacunadas pero con bajo riesgo de contraer Covid-19 grave, personas no vacunadas con alto riesgo de contagiarse de Covid-19 y llegar a un estado grave, y personas no vacunadas con alto riesgo de Covid-19 grave, pero que mantiene contactos en una reunión en exteriores.

"No hay necesidad de usar máscara ni distanciamiento entre miembros de burbujas", dice la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, para cuando todas las personas de las burbujas involucradas fueron vacunadas y ya recibieron las dos dosis. El mismo caso ocurre cuando las personas de una burbuja que fue inoculada con las dos dosis se encuentra con otra burbuja en donde las personas si bien no fueron vacunadas tienen bajo riesgo de contraer Covid-19 grave.

#vacunas

Video que desarrolla de manera más detallada las recomendaciones provisionales para personas vacunadas contra la #COVID19



Recordar: en este momento de la epidemia en Uruguay, tu hogar es tu burbuja.@StevenTV_MD @Infectologia_uy pic.twitter.com/0UEHvIO2LT — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) April 1, 2021

Por fuera de esos dos casos, cuando la burbuja familiar con personas vacunadas con las dos dosis se encuentre ya con dos burbujas en donde el riesgo es bajo y no con una sola, se deberán adoptar medidas de prevención como el uso de tapabocas, ambientes ventilados, separación de dos metros de distancia evitando aglomeraciones e higiene correcta de manos.



Lo mismo ocurre si una burbuja inoculada se reúne con otra burbuja en la que hay personas con bajo y alto riesgo de contraer Covid-19 grave. También si en la reunión entre burbujas quien tiene alto riesgo de contraer la enfermedad de forma grave va a participar de la reunión en exteriores.

Más allá de esta casuística, la Cátedra de Enfermedades Infecciosas plantea que hasta que no se logre "controlar el número de casos y tener inmunidad colectiva" al estar fuera de casa en espacios públicos se debe "continuar con las medidas de prevención" que incluyen higienizar las manos frecuentemente, usar máscara facial, mantener distancia y evitar aglomeraciones y elegir espacios ventilados.