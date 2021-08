Nuevo protocolo para fiestas y eventos 2021: una a una las recomendaciones del MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La noticia de que vuelven las fiestas ya es oficial y, como era de esperar, viene acompañada de un riguroso y detallado protocolo con recomendaciones que los organizadores y los asistentes deberán seguir para poder realizar este tipo de actividades evitando el aumento de contagios por coronavirus.

Controles previos y autocuidado

El Ministerio de Salud Pública (MSP) aconsejó realizar un control previo a las personas que irán a la fiesta o el evento. Este control consiste en realizar una serie de preguntas para tener más datos de los futuros asistentes.



Algunas de las preguntas recomendadas son: "¿Cuenta con Vacunación

COVID19?", "¿pertenece a un grupo de riesgo?, ¿ha estado en contacto

con personas COVID19?, ¿presenta síntomas compatibles con COVID19?". Para esto se aconseja realizar un "check list" para "regularizar la asistencia al evento y contar con una mejor autoprotección y seguridad de los asistentes".



"Quienes hayan estado en contacto con personas con diagnóstico de COVID-19 positivo y quienes presenten síntomas relacionados a la enfermedad COVID-19 o de cualquier otra índole, deberán consultar a su prestador de salud para seguir las directivas médicas, estando impedidos de asistir al evento", estableció la cartera.



Además, como mecanismo de trazabilidad, también se tendrá que disponer de un listado con nombre y teléfono de las personas que concurran al evento, a fin de facilitar la identificación de contactos en caso de ser necesario. "Toda la información recogida estará amparada según las

condiciones previstas por la Ley N° 18.331 (protección de datos personales). Este listado se conservará durante 30 días, debiéndose destruir posteriormente", indicó la cartera.



El control de temperatura no será obligatorio y quedará a criterio de cada organizador. Lo mismo con respecto a la forma para controlar la vacunación, a la que se puede acceder a través de la página web del MSP, mediante la aplicación Coronavirus Uy, en la Historia Clínica Digital de cada persona o en los vacunatorios del país.



Con respecto a las medidas de higiene se sugiere el uso de mascarilla facial "en lugares abiertos y cerrados en todo momento, salvo en las instancias de ingesta de alimentos o bebida" y contar con dispensadores de alcohol

en gel, de preferencia de accionar con el pie en los lugares de ingreso y áreas comunes.

Aforo y duración del evento

El Ministerio de Salud Pública anunció que las fiestas y los eventos se van a dividir en dos grandes categorías: por un lado los mixtos, que incluyen a las personas vacunadas y las no vacunadas, y por el otro los que sólo admiten personas inmunizadas.



El aforo establecido para población mixta (vacunada y no vacunada), es de 45% de la capacidad locativa, hasta un máximo de 100 personas en espacios cerrados y 150 personas en espacios abiertos.



El aforo establecido con pauta vacunal completa, habiendo transcurrido 14 días desde haber recibido la última dosis, es de 50% de la capacidad locativa, no superando las 200 personas si es en espacios cerrados y 300 personas en espacios abiertos.



En los dos casos, la duración máxima total del evento es de 5 horas y "no se habilita la realización consecutiva de dos o más instancias de un mismo evento en un único lugar con diferente grupo de invitados".



"Se habilita la simultaneidad de dos eventos en un mismo predio si los espacios cerrados y abiertos son totalmente independientes: tienen separación efectiva de más de diez metros; no tienen concurrencia en común de personas; no tienen trabajadores en común; no comparten la actividad gastronómica o “barra de bebidas”; no comparten espectáculos musicales o similares; no ingresan ni egresan las personas por los mismos

sitios", indicó el ministerio.



Servicio de gastronomía

Si cuentan con una mampara de separación con el público y son atendidos únicamente por el personal, se pueden habilitar los servicios buffet, salad bar y mesas de postres.



También se podrá disponer de barras de bebidas tanto adentro como afuera, siempre y cuando se mantenga el distanciamiento de seguridad entre las personas, evitando su aglomeración y sin permanecer en el lugar al momento de tomarlas.



En cambio, todavía no están autorizadas las bandejas con servicio de lunch o similar sobre las mesas, ni transitar o circular con ellas, "de modo de evitar la manipulación de alimentos", explicó el MSP.



Además "se recomienda que el servicio de platos principales sea servido directamente en las mesas a cada uno de los invitados, por parte del personal".

Baile y espectáculos



A diferencia de protocolos anteriores, en esta oportunidad la gran novedad es la habilitación de espacios para bailar. Sin embargo, esto solo podrá realizarse en los eventos o las fiestas con concurrencia exclusiva de

personas totalmente inmunizadas.



La recomendación en este caso es que se haga por "grupos", "mesas" o "burbujas" durante lapsos o tandas de hasta 40 minutos, y descansos de 20 minutos como mínimo, que permitan la ventilación y renovación del aire del local y el retiro de las personas del lugar o pista de baile, preferentemente hacia sus mesas o asientos.



"Si se realizan espectáculos artísticos, la distancia entre artistas y público debe ser de al menos tres metros. Si el espectáculo incluye canto, esta distancia se debe incrementar a 5 metros. La duración del espectáculo se podrá ajustar a los protocolos aprobados para tal fin (duración del espectáculo artístico continuado de 1 hora 30 minutos máximo), permaneciendo los invitados en sus mesas", agregó la cartera.

Higiene y ventilación

"Los locales y Servicios deberán contar con un Procedimiento de limpieza, higiene, desinfección y eliminación de residuos en que se detallen insumos, productos, horarios, frecuencia, equipamiento que usará el personal y planilla de control", indicó el ministerio.



Los baños tendrán que tener un aforo y contar "en forma permanente" papel higiénico, jabón líquido y/o alcohol en gel, toallas de papel descartables, papelera de residuos con tapa de accionar con el pie.



La ventilación es uno de los elementos claves, debido a la posibilidad de realizar bailes. En el caso de los los espacios cerrados "se debe garantizar una adecuada ventilación en forma permanente, abriendo aberturas contrapuestas de forma que el aire circule y se recambie".



"De lo contrario, deberá garantizarse la ventilación cada 15 minutos o a través de equipos con sistemas de aire que inyecten el mismo desde el exterior. Los equipos de aire acondicionado deberán mantener bloqueado el sistema de reciclado de aire interno", explicó.



"Los salones que no puedan garantizar una adecuada ventilación estarán inhabilitados de realizar eventos", agregó.