¿Nuevas vacunas contra el covid-19? "Puede haber otras", dice Rafael Radi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rafael Radi, excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), aseguró que "seguramente" se contará con nuevas vacunas anticovid, en diferentes formatos. Además, se refirió a los recursos estatales para la

ciencia en Uruguay en la antesala de la Rendición de Cuentas.

Consultado en Informativo Carve (850 AM) sobre si habrá nuevas vacunas para combatir el coronavirus, respondió: "Seguramente sí. Se están explorando algunas vacunas de aplicación nasal, que bloquean la replicación del virus en el tracto respiratorio superior. Se piensa que pueden ser vacunas esterilizantes, es decir, que no solamente bloqueen la infección a la persona sino que además eviten la replicación y propagación. Creo que esas vacunas pueden tener un camino".

"Puede haber otras, de aplicación intramuscular, o subcutánea, que mejore este asunto, porque la verdad que (las vacunas) no han logrado bloquear totalmente la transmisión. Sí la gravedad y las internaciones", añadió en ese sentido.



Puntualmente se refirió a una de ellas, que está en estudio actualmente. "Anoche estaba leyendo una nueva vacuna que está siendo estudiada para su nueva aprobación en la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, en inglés), la vacuna Novavax, que tiene una plataforma de proteínas, diferente a la del ARN mensajero y de virus inactivados", expresó.

"La consigna debería ser: educación y ciencia"

Radi calificó como "muy positivo" el encuentro que tuvo el miércoles pasado con el presidente Luis Lacalle Pou, donde le plantearon una serie de iniciativas para atender los reclamos de la ciencia en Uruguay, en un contexto de pandemia.



"Nos quedamos con cierto nivel de expectativa. Entendemos, porque se ha hecho público, de que va a haber un énfasis de educación. Pero creemos que para que sea una idea superadora, la consigna debería ser: educación y ciencia, y así lo hemos planteado", manifestó.



Radi confirmó que se conversó con el presidente sobre el compromiso de llegar del 0,4% del PIB destinado a ciencia al 1%, que proviene de un acuerdo que plantearon todos los partidos políticos en las elecciones presidenciales de 2014.



"El presidente planteó: 'bueno, esto sería una buena política de Estado para plantearnos en cuatro, cinco años, independientemente del partido político; que esto vaya en un incremental hacia ese objetivo'", contó.

El experto destacó que un aporte financiero extra sería destinado para "sostener la base del sistema", para que sea "fornido desde los cimientos". Esto sería bajo "tres niveles" de acción, a partir de 16 puntos concretos que le presentaron a Lacalle Pou.



Por un lado, sería "fortalecer los principales instrumentos de apoyo del sistema científico que atiende la ANII", que aseguró, "está con un presupuesto achatado en US$ 32 millones más o menos desde 2010". Esto implica que las becas, proyectos, entre otras herramientas, estén a "niveles mínimos" y que hace que por el mismo fondo "muchos excelentes profesionales queden afuera".



Otra medida sería aplicar más a mediano plazo programas de "retorno de los científicos uruguayos". Y graficó: "Hay un montón de muchachos que están en la zona de los 30, 34, 36 años en el exterior, en Matemáticas, Biología y Física, que si Uruguay les diera una oportunidad volverían, pero simplemente hoy no tenemos nada para ofrecerles; esa es la realidad". El tercer eje está vinculado con "acciones de apoyo armónico al sistema".



Radi destacó que estos deben estar "articulados" con "la inserción de los científicos en un modelo de desarrollo nacional que tome al conocimiento científico como un valor; que fue lo que nos demostró el accionar de la ciencia en pandemia".



El experto remarcó que le pidieron al presidente "medidas urgentes que atender"; "esperemos que en esta Rendición de Cuentas se de esa señal", remarcó. Y adelantó que si no se da, se perderá una "oportunidad histórica".