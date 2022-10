Neurólogos alertan “situación crítica” en stock de remedios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“La situación es crítica”, dijo la neuróloga Cecilia Legnani, presidenta de la Sociedad uruguaya de Neurología, sobre el stock de medicación en su especialidad. Legnani explicó a El País que hay falta de varios medicamentos, sobre todo de ampollas para tratar crisis severas de epilepsia y fármacos orales para el párkinson, una enfermedad neurológica crónica.

Ayer El País informaba sobre la falta de medicamentos, en particular de suero y fármacos antiepilépticos. Desde ASSE informaron que falta una lista de 15 fármacos -la cifra se mueve- y que el problema ha ido mejorando ya que en julio la lista era mayor. Por su parte, varias mutualistas describieron una situación “de tensión, pero no de alerta”.



Los actores consultados plantearon que confían que la situación mejore con la reciente reapertura del laboratorio Fármaco Uruguayo, que interrumpió su producción en diciembre de 2021 por una explosión en sus instalaciones.



Hoy la comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibirá a una delegación de ASSE. El objetivo es tratar, entre otros asuntos, los cambios en las licitaciones.



En el caso de los antiepilépticos, la presidenta de la sociedad de neurología explicó a El País que hay faltante de ampollas de difenilhidantoína, “un clásico de primera línea” en la atención del llamado “Mal epiléptico”. Este cuadro es “de emergencia neurológica, potencialmente grave, con pacientes que tienen crisis epilépticas reiteradas en cortos períodos de tiempo, de media hora, 40 minutos”, describió la neuróloga y añadió que pueden comprometer la vida si no se frena.

Para esas situaciones, se necesita, entre otros medicamentos, el impacto inmediato de la medicación intravenosa. La medicación oral requiere un proceso más lento, de digestión y absorción.



Sin ampollas, los neurólogos suelen utilizar hipnóticos, medicamentos con efectos sedantes y anticonvulsivos. “Estos medicamentos implican un contexto clínico más agresivo para el paciente”, dijo Legnani. Por ejemplo, “que la persona tenga que estar intubada e internada”. Si las crisis son menos intensas, los médicos usan medicación oral, sin problemas de desabastecimiento, dijo la especialista.



Desde la sociedad de neurología también plantearon que hay desabastecimiento de Amantadina, una medicación oral para el tratamiento del párkinson. “Tratamos de usar otros fármacos, pero el párkinson es una enfermedad crónica, es difícil cambiarle el medicamento a un paciente que anda bien con otro”. La doctora dijo que algunos pacientes, “los que pueden” están yendo a conseguirlo a farmacias de la frontera, Rivera y Artigas, o a Buenos Aires.



También denunció la falta de medicación, la marca principal, para tratar la miastemia gravis, otra enfermedad neurológica crónica.

La neuróloga sostuvo que hasta el momento no han recibido ningún comunicado oficial desde el MSP, que les explique por qué hay desabastecimiento de esta medicación ni por cuánto tiempo continuará.



Por su parte, el Ministerio de Salud Pública emitió ayer un comunicado en el que detalla el trabajo realizado para resolver la coyuntura inmediata, así como la búsqueda de remplazos en los casos que el desabastecimiento también era mundial.



Y se agrega que en otros casos en los que se les planteó faltantes, “no eran tales (…) en ocasiones lo que se reportaba como faltante era en realidad que no lograban abastecerse con toda la cantidad que requerían (…) sí se presenta tensión en el stock, pero no faltante para atender a los usuarios”.