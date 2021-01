MSP entregó test antígenos a policlínicas de la capital: "El resultado está en 15 minutos", dijo Salinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó 2.300 test antígenos a la Intendencia de Montevideo (IMM) para que los distribuya en las 23 policlínicas de la capital. Daniel Salinas, ministro de Salud, explicó que se trata de un "mecanismo de diagnóstico" que "cuando el paciente viene con síntomas se le hace el estudio y el resultado está en 15 minutos".

Para aplicar estos test, la IMM ya tiene a 90 profesionales y técnicos capacitándose con el MSP. La intendenta Carolina Cosse, que estuvo junto a Salinas en la presentación, dijo que "mañana o pasado arrancamos a hisopar" y que en principio se "hará una distribución similar para las 23 policlinícas".

MSP: entrega de test antígenos para policlínicas. https://t.co/XnixHWWE8A — Carolina Cosse (@CosseCarolina) January 26, 2021

No descuidemos mientras, las reglas de oro: uso de mascarilla facial, higiene de manos frecuente, distanciamiento físico sostenido y mantenernos en nuestras burbujas de relaciones indispensables. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) January 26, 2021

El ministro de Salud hizo hincapié en que "hay que seguir trabajando en este aspecto" porque "no alcanza con anuncios de vacunación".



Expresó que si bien aún "no hemos logrado descender en forma significativa los números" también "es cierto que no han crecido tampoco".



Salinas pidió seguir utilizando tapabocas, mantener la distancia social y cumplir con las medidas de higiene. "La ciudadanía ha tomado conciencia", indicó.

Cosse coincidió con Salinas en que "el tema de las vacunas es muy importante", pero "si eso no es acompañado por una conducta colectiva y responsable creo que se va a hacer cuesta arriba todo el proceso".