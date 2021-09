MSP confirmó la circulación comunitaria de la variante Delta de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Exactamente dos meses después de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó la presencia de la variante india de COVID-19 en Uruguay en personas que retornaron del exterior, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, confirmó ayer a El País que “es correcto” afirmar que la Delta ya circula de forma comunitaria y los casos, entonces, dejaron de ser “importados”.

En un comunicado difundido ayer, el MSP informó que se detectaron 402 casos de COVID-19 con Delta y que hay una “baja circulación” actualmente.



La cartera subrayó en el comunicado que “Uruguay lleva adelante una vigilancia epidemiológica activa” y gracias a ella se pudo detectar los casos infectados con la variante.



Tras un almuerzo con la Asociación Rural del Uruguay (ARU), el ministro Salinas dijo en rueda de prensa que actualmente “hay solamente 43” casos activos de la Delta y que “la mitad” se ubican en Montevideo y la otra mitad en Canelones.



“La enorme mayoría (están) vinculados a viajeros”, explicó Salinas en referencia a estos casos. El País informó este lunes que el MSP lleva cuenta de 10 pacientes con la variante que no tienen nexo con viajeros y, por lo tanto, se contagiaron en Uruguay y no en el exterior.



Ahora, según informó una fuente de la cartera, “en todos los brotes pequeños que hay” existe algún caso de la variante india. “Gracias a la vacunación se trata de brotes no muy grandes y controlados, pero es lógico que se produzcan”, destacó.



Por su parte, el ministro informó que “muchos” casos se dieron en personas que decidieron no vacunarse contra el COVID-19, aunque destacó que “también hay algunos vacunados”.



Las autoridades de la cartera dijeron ayer que no hay novedades sobre el transcurso del brote originado en el Hospital de Clínicas, en donde se confirmaron tres casos de Delta.



Allí la mayoría del personal de la salud contagiado contaba con las dos vacunas contra el nuevo virus, según supo El País, y eso fue lo “llamativo” para que las autoridades hospitalarias sospecharan que se trataba de la Delta.



Con respecto a las personas infectadas con la variante que actualmente cursan la enfermedad, Salinas dijo que “absolutamente todos” están aislados y siendo monitoreados por el MSP.



“Todos (están) gozando de buena salud y solamente hay que referir que hubo una persona que vino de un viaje y falleció, la que superaba los 80 años”, informó el ministro.



El departamento de Canelones tiene actualmente el mayor número en el índice de Harvard y las autoridades locales sospechan que esto se debe a la presencia de la variante. Según informó El País esta semana, la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana de ASSE, que funciona en buena parte del departamento, envió en los últimos días una serie de muestras positivas de COVID-19 al laboratorio del Hospital Maciel, con el fin de determinar si se trata de casos de la variante india.

Emergencia sanitaria.

Con más del 70% de la población inmunizada y un número de casos diarios menor a 200 (lo que se traduce en el “control” de la epidemia por parte de las autoridades), la vigencia del decreto que habilita la emergencia sanitaria está sobre la mesa. El presidente Luis Lacalle Pou dijo esta semana que “cuanto antes se pueda” hay que “derogarla”.



Consultado sobre esto, Salinas dijo que el asunto “está evaluándose no solo en lo sanitario, sino también en lo jurídico”. Además, destacó que “la población viene comportándose relativamente bien” en referencia a que el decreto podría dejar de ser necesario en el corto plazo.



El ministro advirtió: “Es bueno ir viendo cómo va siendo la respuesta de la pandemia a estas nuevas aperturas y caminar hacia un futuro más abierto”.