MSP activa importación de fármacos que laboratorios reconocen no poder suministrar

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recibió ayer, por parte de la industria farmacéutica, una lista de 21 medicamentos para los cuales no se encontrará una solución para los problemas de suministro en el corto plazo. La cartera decidió, entonces, importar.

La semana pasada jerarcas de la cartera, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), mutualistas y laboratorios, mantuvieron una reunión en la que se analizó otra lista, con 97 fármacos, y en donde se les dio un ultimátum a las empresas uruguayas y extranjeras para que encuentren una solución a sus problemas de stock en dos semanas.



Esa lista, de casi un centenar de medicamentos, había sido puesta sobre la mesa por parte del presidente de ASSE, Leonardo Cipirani, y rechazada por laboratorios que advertían que el faltante no era tal y que en realidad en algunos casos había sí ciertos problemas de suministro, pero eran solucionables. Algunas mutualistas, también, habían señalado que no estaban en situación crítica en cuanto a sus stock.



Luego de esto, en el día de ayer, la industria farmacéutica presentó su lista de 21 fármacos para los cuales no se encontrará a la brevedad una solución a las dificultades de suministro. Desde el MSP -según contaron fuentes de la cartera a El País- ahora se trabaja para importar la gran mayoría de estas drogas, mientras que “para un par de ellas” se intenta encontrar una solución acelerando los trámites de registro.

En estos últimos casos hay una situación en la que un laboratorio tiene faltantes y hay otro que dice que puede proveer el medicamento, pero para hacerlo antes se le debe habilitar la venta en Uruguay. Según aclararon desde el ministerio, lo que se acelerará es solo lo que tiene que ver con trámites y no ningún proceso que implique no controlar la calidad o la efectividad de los fármacos.



En cuanto a los otros 77 medicamentos, la industria declaró que estaba en condiciones de suministrarlos a todo el sistema. De la lista de 21 para los que se reconoce que será difícil encontrar una solución, hay 17 que son inyectables y que eran producidos por Fármaco Uruguayo, cuya planta se incendió en diciembre pasado. Y hay varios que se repiten por venir en envases distintos, con diferentes dosis.

Reparos

Cipriani, el presidente de ASSE, aunque destacó que se “viene trabajando muy bien” con los laboratorios para solucionar los problemas, explicó en qué se basó el organismo para armar la lista de casi 100 medicamentos que presentó la semana pasada, y por qué cree que hay varios más allá de esos 21 a los que se refirieron las empresas con los que se podrían generar problemas.



“Lo primero que hay que entender es que no estamos ante una emergencia sanitaria, sino ante un acto preventivo. Nos estamos adelantando a los quiebres de stock que pueden haber”, comenzó diciendo el jerarca a El País. Y explicó que de los 97 medicamentos para los que se señaló que puede haber problemas la semana pasada, en 61 casos “el acceso es limitado”, mientras que “en 34 hay una situación de desabastecimiento”. En cuanto a los otros tres para completar los 97, Cipriani aclaró que no están en ninguno de los dos grupos, pues fueron agregados a último momento y aún debe analizarse la situación.

Sobre los 61 con acceso limitado, el presidente de ASSE advirtió que se dan situaciones como la siguiente: “Pedimos 1.000 cajas y nos dan 100, entonces el medicamento está pero no en la cantidad que se está pidiendo”. También se refirió a situaciones en las que los laboratorios venden los medicamentos pero a un precio mayor al que lo venían haciendo. Y según supo El País esos aumentos pueden llegar a ser de hasta un 400%.



El jerarca alertó que su idea es que se siga analizando esta situación y que el MSP continúe “habilitando la importación cuando sea necesario”. También sostuvo que en las próximas horas ASSE hará otro análisis y preparará una nueva lista de medicamentos que faltan o que puedan llegar a faltar.

La industria

Después de la reunión del viernes pasado, el presidente de la Asociación de Laboratorios del Uruguay, Carlos Scherchener, fue quien decidió enviar el lunes el nuevo listado al MSP. Es que la industria insiste en que en la lista de 97 medicamentos preparada por ASSE se incluye a algunos que “ya se repusieron hace semanas o que simplemente hay menos que antes, pero no necesariamente faltan”, explicó Scherchener. El representante de los laboratorios sostuvo: “La lista inicial estaba equivocada y ahora sabemos que la cantidad es mucho menor”.



El concepto de “faltante” es “relativo”, según Scherchener porque eso depende de una “actualización diaria”, debido a que la producción está atada a “un escenario multifactorial que va cambiando”.

“La pelota ahora está en la cancha del ministerio porque va a tener que definir qué se va a hacer con la lista definitiva y existe la posibilidad de pasar a importar o sustituir por similares en plaza. Ahora estamos esperando una respuesta concreta sobre cómo seguir”, explicó el presidente de la Asociación de Laboratorios.



La lista de los que faltan

Adrenalina. Se utiliza para revivir pacientes y para tratar a aquellos con presión baja.



Enitoína. Sirve para tratar a los pacientes adultos que convulsionan.



Fenobarbital. Se usa en los niños que convulsionan.



Furosemide. Estimula la orina en los pacientes. Se utiliza para aquellos con sobrecarga de agua o insuficiencia renal.



Metoclopramida. Sirve para tratar problemas gástricos, sobre todo en casos de vómitos.



Ocitocína. Es el fármaco utilizado para inducir partos, porque provoca las contracciones.

Ranitidina. Se usa como antiácido por ser un protector gástrico.



Tacrolimus. Esta crema se utiliza en la piel, específicamente en las lesiones localizadas de cáncer, porque evita que aumenten su tamaño.



Tiamina. Sirve para frenar los déficit vitamínicos, se utiliza frecuentemente en pacientes alcohólicos, pues evita las lesiones neuronales.



Tretinoína. Crema tópica que sirve para pacientes con escamaciones.



Atropina. Se utiliza para reanimar a los pacientes que sufren un paro cardiorrespiratorio.



Dipirona. Analgésico y antipirético.



Enoxaparina. Es un anticoagulante que se inyecta en la piel. Se usa frecuentemente en embarazadas para prevenir la trombosis. La lista incluye cuatro distintos, que vienen en diferentes dosis.

Dexametasona. Este corticoide es similar a la prednizona y su uso en gotas es para pacientes pediátricos o adultos que no puedan tragar correctamente.



Fluconazol. Sirve para tratar infecciones generadas por hongos.



Nitroglicerina. Se utiliza para bajar la presión en pacientes hipertensos y también durante infartos.



Penicilina benzatínica. Es un antibiótico inyectable que se usa frecuentemente para tratar la sífilis. La dosis varía según el peso y la lista incluye dos tipos.