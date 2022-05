MSP abrirá agenda para la cuarta dosis y va a priorizar a los viajeros: sepa los motivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mariana había comprado un pasaje de avión para el día de ayer con destino a España. Su vuelo salía a las 11 de la mañana y llegó al aeropuerto un rato antes para hacer los trámites de migraciones y el check in del pasaje. Había hecho todo con tiempo y no pensó que se generaría ningún imprevisto. Sin embargo, quien estaba del otro lado del mostrador le dijo algo que no había pensado escuchar: “Tus vacunas contra el covid-19 están vencidas”.

Al igual que buena parte de los uruguayos, Mariana se dio la tercera dosis contra el covid-19 en agosto, es decir, hace nueve meses. “Me explicaron que España pide que la última vacuna se haya recibido en un plazo menor a los 270 días, que son nueve meses, por lo tanto no podía entrar por estar pasada de fecha”, explicó la joven. Sin embargo, debido a que cursó la enfermedad en enero, logró subirse al avión, porque una de las excepciones que hace España es para aquellos que tienen un alta de covid-19 con fecha menor a 180 días (seis meses).



Según supo El País, tener un pasaje comprado a un destino que solicite tener una vacuna con un plazo determinado, será una de las situaciones que el Ministerio de Salud Pública (MSP) contemplará a la hora de administrar la cuarta dosis contra el covid-19: es decir que se priorizará a esta población.



El director general de la Salud, Miguel Asqueta, explicó que la priorización de los viajeros se da “por razones absolutamente entendibles” y bajo la misma lógica que durante el resto del plan de vacunación. “Ya sucedió que con intervenciones quirúrgicas o situaciones especiales hubo personas que necesitaron modificar su fecha de vacunación, ser priorizadas o elegir un tipo de vacuna sobre la otra. Esto se permitió haciendo el trámite correspondiente”, sostuvo Asqueta e indicó que es necesario formalizar estos pedidos, “explicando razones”, al mail: [email protected]

El jerarca del MSP agregó que “el departamento de atención al usuario tiene aceitado el procedimiento” y dijo que no es necesario hacer “trámites engorrosos ni adjuntar muchas cosas” para obtener la priorización.



El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, ya había indicado en una conferencia de prensa este viernes que la priorización de la cuarta dosis para viajeros funcionaría de la misma forma que con otras vacunas, “igual que se hace con los países que piden la fiebre amarilla” para ingresar.

La agenda

A pesar de que no confirmaron cuándo exactamente, desde el MSP indicaron que posiblemente esta tarde se abra la agenda para que todas las personas de entre 18 y 49 años reciban la cuarta dosis contra el covid-19. En el caso de que no sea así, la agenda se abrirá mañana por la mañana.



Además, las autoridades informaron que los mensajes de texto con la asignación de fecha y hora para vacunarse comenzarán a llegar a partir de la semana que viene, tal como ha venido funcionando la agenda en los últimos tiempos.



La aprobación del cuarto pinchazo es un “nuevo refuerzo” para el MSP y fue anunciado el viernes pasado. Se trata de una ampliación de las franjas etarias habilitadas, debido a que los mayores de 50 pueden agendarse para la cuarta dosis desde febrero, cuando la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV) dio el visto bueno.

Tal como sucede en esos casos, para recibir la nueva dosis es necesario haberse dado la tercera en un plazo mayor a los 120 días o haber cursado la enfermedad con la misma distancia de tiempo.



Según informó El País, en esta oportunidad fueron los propios técnicos que asesoran a la cartera y la Unidad de Inmunizaciones quienes decidieron dar el paso y permitir la vacunación con cuarta dosis para los más jóvenes. Una de los motivos para la aprobación fue el aumento de los contagios durante las últimas dos semana.



La vacuna contra el covid-19 se puede recibir a la misma vez que la de la gripe y se trata, nuevamente, de la vacuna de Pfizer.

Distintos requisitos

- Unión Europea. Para ingresar a los países que integran la Unión Europea es necesario cumplir con alguno de los siguientes requisitos: haber recibido la última dosis contra el covid-19 (refuerzo o segunda dosis) en un plazo mayor a 14 días y menor a 270 (nueve meses), contar con un certificado de recuperación de covid-19 que no tenga más de 180 días o presentar un resultado negativo a una prueba PCR o de antígenos en las 24 horas previas al embarque.



- Argentina. Se solicita que únicamente aquellos que tengan un “esquema de vacunación incompleto” se realicen una prueba diagnóstica dentro de las 24 horas posteriores a la entrada al país. No se especifican plazos para las dosis recibidas.

- Brasil. No se especifican plazos para las dosis recibidas y no es necesario realizarse un test antes ni después del ingreso.



- Estados Unidos. Todas las personas mayores de dos años que viajen a Estados Unidos deben presentar un test PCR o de antígenos con un resultado negativo para ingresar. En cuanto a las vacunas, solamente se especifica la necesidad de dos semanas transcurridas desde la última dosis y tener el esquema completo, pero no hay un plazo de vencimiento.