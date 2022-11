Médicos reclaman que haya más tiempo de atención con pacientes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy y mañana continúa la negociación colectiva de los trabajadores médicos. Salario, condiciones de trabajo y asistencia son las principales reivindicaciones de cara al convenio para los próximos tres años.

Desde el Ministerio de Trabajo plantean un escenario optimista: “Confío en que se llegue a buen puerto. Es un sector con madurez en la negociación, así lo han demostrado en el pasado”, comentó a El País el subsecretario de Trabajo y Seguridad social, Mario Arizti, que es mediador en esta negociación.



Uno de los reclamos históricos de los médicos es tener más tiempo de atención a los pacientes en policlínica.



Los médicos plantean volver a la pauta establecida antes de la pandemia. En ella acordaron un cronograma para avanzar de manera progresiva hacia una atención de cuatro pacientes por hora, al igual que rige para ASSE. Hoy, las mutualistas tienen la pauta de cinco usuarios por hora, uno por teléfono.



Esta pauta se fijó durante la pandemia, aunque en momentos más críticos todas las consultas se hicieron por teléfono.



“En ese momento entendimos el contexto, aceptamos obviamente, pero hoy la situación es otra”, dijo José Minarrieta, secretario médico del comité ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay.

“Lo ideal es que te tomes el tiempo necesario. No es lo mismo una consulta sencilla a tener que informarle a un paciente que tiene cáncer o una cirugía mayor, que requieren explicar y que el paciente pueda preguntar y entender”, comentó Minarrieta.



Con unos minutos más, se gana en el promedio total, explicó el dirigente: “Te da cintura en la atención, te manejás distinto si tenés ocho pacien-tes en dos horas que si son 10 o 12”.



Además, el SMU plantea que hay mutualistas -prefieren no identificarlas- en las que el número de consultas sube a siete u ocho pacientes por hora.



En las negociaciones las mutualistas plantearon mantener el formato de cuatro consultas por hora más una por teléfono e incorporar la telemedicina.



Dicen que coinciden en el objetivo de una buena atención al usuario, pero argumentaron razones económicas para no subir el tiempo de consulta. Esto implicaría más recursos humanos, más turnos, incluso más consultorios, según fuentes que han participado en las negociaciones.