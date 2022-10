Médicos de UCM denuncian recortes que afectan la calidad del servicio, la empresa dice que se reestructura buscando eficiencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, médicos de la Unidad Coronaria Móvil (UCM) denuncian que la empresa ha profundizado en recortes que van desde la disminución de cantidad de ambulancias hasta el cierre de policlínicas y despidos de personal de la salud.

Los médicos de UCM, que pertenece a la multinacional danesa Falck desde 2011, afirman que "desde hace tiempo" denuncian estos rectores de parte de la empresa, que afectan la calidad de la asistencia médica.



Según indican, se han aumentado los tiempos de espera para la atención "a niveles nunca alcanzados", se incentiva la atención telefónica por sobre la personalizada "para evitar enviar móviles", se han quitando horas de ambulancia y ambulancias especializadas, y se despidieron especialistas, "entre otras medidas insostenibles".

Además, señalan que en los últimos días fueron "testigos de despidos, envíos al seguro de paro, amenazas y endurecimiento de las condiciones laborales".



"El colectivo médico ha llevado adelante innumerables reuniones con la empresa, incluso en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), con la intención de revertir esta reestructura empresarial, pero solamente hemos obtenido respuestas intransigentes", ante una reestructura empresarial que, sostienen, "atenta contra todas las buenas prácticas de la atención médica".

Descargo de la empresa

Voceros de la empresa sostienen que "desde hace más de un año se viene desarrollando un plan de reorganización del trabajo y los servicios de la empresa, orientados a mejorar la eficiencia y así la calidad asistencial y la velocidad de respuesta".



En ese sentido, dijeron que "hasta hace poco tiempo se vivían situaciones de alta ineficiencia como el hecho de utilizar ambulancias y equipos médicos completos, preparados para atender situaciones críticas (códigos 1 y 2), para responder a llamados que no requieren de esos recursos. esa realidad se corrigió, mejorando sustancialmente la disponibilidad de horas asistenciales en autos, que permiten una mayor eficiencia y rapidez para los llamados domiciliarios no urgentes" .



Por otra parte, las fuentes comentaron que "la empresa comprende la resistencia a cambios postergados por años, pero está decidida a seguir mejorando para dar respuesta a clientes cada vez más exigentes. En ese sentido, las medidas tomadas provocaron una situación de conflicto con sus sindicatos, que la semana pasada ya quedó solucionado con el personal no médico".



También dijeron que "los recortes llevados adelante no implican reducción de horas asistenciales y reduce los tiempos de espera. Los indicadores de satisfacción de clientes (NPS) que se miden en forma permanente, muestran que los cambios han provocado niveles de satisfacción mejores aún respecto a la situación anterior".



Los voceros de UCM-Falck sostienen que "es la única empresa del sector que cuenta con el respaldo de un grupo internacional y está poniendo al servicio del país y de la mejora de la calidad y de la eficiencia del sistema, sus más de 100 años de trayectoria y su operación en más de 30 países de todo el mundo".