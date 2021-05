Fue madre en CTI mientras luchaba contra el COVID y logró el alta: de la "desesperación" a la "segunda oportunidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Su nombre es Gimena Abelino. Es nurse, tiene 37 años y vive en Cerro Largo. A fines de marzo contrajo coronavirus cuando todavía estaba embarazada de siete meses. Además tiene una niña de 10 años. La ingresaron al hospital y luego de sufrir complicaciones en su salud, los médicos decidieron internarla en el Centro de Tratamiento Intensivo (CTI). El 3 de abril se optó por realizarle cesárea y 24 días después recién pudo conocer a Joaquín, su segundo hijo.

"Esta es una enfermedad muy solitaria. Hubo momentos de desesperación, quería irme de ahí, y ellas siempre estuvieron para contenerme y darme la tranquilidad de que iba mejorando y también de que estaba todo bien afuera", señaló Abelino a Telemundo, haciendo hincapié en la importancia del trabajo del personal médico.

El pasado lunes Gimena dejó el Hospital Camcel con Joaquín en brazos, una sonrisa imposible de disimular y en medio de los aplausos de los funcionarios de la mutualista. El video fue difundido por Silvia Techera, corresponsal de Subrayado (Canal 10) en Cerro Largo.

Asi despedían sus compañeros de #Camcel a la nurse Gimena Abelino, que hoy dejó el sanatorio junto a su bebé, tras superar la #Covid_19. Joaquín Pío cumple un mes de nacido y está súper bien. Gimena aún se recupera física y emocionalmente. pic.twitter.com/BgmXQQKCn1 — Silvia Techera (@stecheraoficial) May 3, 2021

El caso conmocionó al departamento de Cerro Largo y también tomó transcendencia en el resto del país. "Estoy eternamente agradecida a todos por las energías y las oraciones que me enviaron, el apoyo que le dieron a mi familia (...) Lo pude ver bien cuando pude salir, cuando entré en contacto con el celular, cuando empecé a tener contacto con los familiares y ves todo lo que se generó".

"Todos me dicen que la luché y salí de esto, pero muchos me acompañaron y al no estar sola, eso también te da un poquito más de fuerza para seguir", agregó.

Aún con Joaquín en sus brazos, y posando la vista en él cada un par de segundos, Gimena destacó: "Estamos muy felices, con muchas ganas de seguir y de vivir de otra forma esta segunda oportunidad que me está dando la vida. Estos días fueron de mucho aprendizaje y ahora quiero disfrutar la vida de otra manera".

Asimismo, pidió "cuidarse y mantener la distancia social" para evitar nuevos contagios de COVID-19. "Esta enfermedad es horrible y te cambia la vida", expresó.