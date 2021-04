Llevaron dosis de Pfizer al Hospital Militar por error en vacunatorio

Entre las 21:00 y las 22:00 horas del sábado pasado, decenas de personas llegaron hasta el Hospital Militar, advertidos por una comunicación de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, que convocaba a usuarios mayores a 71 años a ser “voluntarios” para vacunarse con dosis de Pfizer.

Fue el caso de Clara, que apenas recibió el comunicado en su WhatsApp, se dirigió con su mamá de 78 años a la Avenida 8 de Octubre 3020. Como ella, en la noche de ese mismo sábado y durante las primeras horas del domingo, lo hicieron alrededor de 280 personas.

La comunicación de Sanidad Militar fue ordenada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que, horas antes, había recibido aviso acerca de un remanente de Pfizer de parte de personal que inmuniza a trabajadores de la salud en el nuevo vacunatorio de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.



De acuerdo a fuentes de la salud y del gobierno consultadas por El País, el personal del vacunatorio dispuesto por el gremio utilizó una partida de dosis nuevas, y “dejó para atrás” otra que le había llegado antes.

Según entienden las fuentes, se deberían haber utilizado primero las que había en stock, dado que su vida útil es solo de cinco días.

La situación hizo que a última hora del viernes de la semana pasada, cuando el personal del vacunatorio de la FFSP se disponía a cerrar el centro, se percatara de que quedaban dosis que no habían sido utilizadas y que debían ser administradas en forma urgente. De hecho, las fuentes consultadas señalaron a El País que la partida de vacunas vencía precisamente este fin de semana. A diferencia de las dosis de los laboratorios Sinovac o AstraZeneca, las de Pfizer requieren mantener temperaturas de -70°C. Por eso, una vez que son extraídas de alguno de los ultrafreezer en la Terminal de Cargas del Aeropuerto, las mismas solo pueden ser conservadas a una temperatura ambiente de entre 2°C y 8°C, en contenedores térmicos o heladeras dispuestas en los vacunatorios, durante un máximo de cinco días.

Desde la FFSP indicaron ayer a El País que desconocían qué cantidad de dosis se había llevado el MSP. Aseguraron que el gremio solo se encarga de brindar la “logística” del lugar, y que quien define los aspectos relativos a las dosis es la Lucha Antituberculosa. En el gremio entienden que “no hubo un error”. Sostienen que son dosis que “quedaron” porque no fueron utilizadas dado el número de trabajadores de la salud que está en cuarentena.

Comunicados de Sanidad Militar.

Entre el sábado y el domingo circularon tres comunicados de Sanidad Militar. En uno de ellos, se convocaba a mayores de 71 años “voluntarios” para recibir la dosis de Pfizer. En el texto, Sanidad Militar detalló que los usuarios “debían presentarse (ese mismo sábado) con cédula de identidad, de inmediato, en la entrada principal” del centro de salud. Horas más tarde, la institución convocó a “usuarios y no usuarios” a vacunarse a partir del domingo, entre las 9:00 y 13:00 horas.



Pero ese mismo domingo, cuando la noticia de que había un remanente de Pfizer ya se había hecho viral, Sanidad Militar volvió a emitir un comunicado en el que explicó por qué en primer término convocó solo a usuarios del hospital. Argumentaron, entre otras razones, que no se quería generar aglomeraciones en la puerta del centro de salud.

Diputado del Frente Amplio pedirá informe por vacunación

El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez presentará un pedido de informe por la decisión del Hospital Militar de vacunar a sus socios. El legislador confirmó ayer a El País que hará el pedido en las próximas horas. En su cuenta de Facebook, el diputado escribió este domingo al respecto: “El Hospital Militar se tomó atribuciones que no corresponden, priorizando la vacunación a sus usuarios”. Añadió que “las vacunas que se distribuyen a nivel nacional no son de uso exclusivo de ningún prestador”. “Vamos a presentar un pedido de informes para que se aclare esta situación”, anunció.



Este lunes, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó lo sucedido con las vacunas de Pfizer en el centro de salud. El secretario de Estado señaló que “no se puede perder una sola vacuna, hay que aprovecharlas todas”. En ese sentido, explicó: “Quedó un remanente de vacunas, entonces Sanidad de las Fuerzas Armadas coordinó con el MSP un protocolo y se hizo eso de apuro para poder el domingo aprovechar” las 282 dosis de Pfizer. García aseguró que “lo importante es que hay muchos uruguayos que no tenían previsto este fin de semana estar vacunados y se aprovecharon las vacunas antes que se perdieran”. Agregó que “era un tema de correr antes de que se venciera la cadena de frío que las inutilizaba”. La estrategia implementada por el gobierno para no perder las dosis es la misma que han utilizado países del mundo ante eventos similares, indicaron fuentes de la salud.