Lacalle pide que extranjeros reciban vacuna anticovid en "igualdad de condiciones" que los uruguayos

El gobierno anunció este jueves que a partir del 1 de noviembre, con la apertura de fronteras, Uruguay vacunará contra el COVID-19 a todos los extranjeros que así lo deseen. El anuncio viene de la mano de una intención del presidente Lacalle Pou de que “todo se dé en condiciones de igualdad” y los visitantes del país reciban sus dosis en las mismas condiciones que hoy lo hacen los uruguayos, según supo El País.

En este sentido, una fuente del Ministerio de Salud Pública (MSP) indicó que habrá una “convivencia entre uruguayos y extranjeros dentro del plan de vacunación” y, a pesar de que los uruguayos tienen prioridad porque hoy ya tienen la capacidad de agendarse para cualquiera de las tres dosis correspondientes, cuando lleguen los extranjeros el sistema igualará a estos con los locales.



La intención del gobierno es clara, ahora bien, ¿tenemos las vacunas necesarias? La respuesta es incierta, pero el secretario de Presidencia dijo a El País este jueves que se está “evaluando” cómo será la compra de más vacunas y la distribución de estas para los extranjeros. En este sentido, el stock de vacunas anticovid que tiene Uruguay se desconoce, aunque “no nos estamos quedando sin”, según la fuente del MSP.



Además, al ofrecer la vacuna a los a extranjeros, Uruguay no pretende tener un número determinado de vacunas que vayan exclusivamente para estos, sino que el país se abastecerá con una cantidad de dosis y repartirá entre ciudadanos y extranjeros de forma indistinta.

Otra fuente de la cartera sanitaria consultada dijo a El País que el MSP observará “la evolución de la cantidad de anotados uruguayos y las compras que haga Presidencia” para determinar las posibilidades reales que tiene Uruguay de inocular a extranjeros.

Hoy, el 72% de la población uruguaya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y un 31% ya se vacunó con el refuerzo. Este último grupo está compuesto, en su mayoría, por personas que inicialmente recibieron Coronavac y estuvieron habilitados a darse el refuerzo a los tres meses de la segunda dosis. Pero, en el caso de los vacunados inicialmente con Pfizer, no pueden recibir la tercera dosis contra el COVID-19 hasta pasados seis meses desde la segunda vacuna, según lo dispuesto por la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones. Es a partir de este dato que el MSP ve con buenos ojos la posibilidad de vacunar a extranjeros, principalmente porque buena parte de los uruguayos aún no cumplirá los seis meses de la segunda dosis hasta el año que viene. Por lo tanto, habrá una mayor flexibilidad y disponibilidad de vacunas de cara al 1 de noviembre.



Como Uruguay pide a los turistas contar con el esquema inicial de vacunación para entrar, quienes lleguen al país a partir de esa fecha ya contarán con dos dosis. La intención del gobierno es administrar una tercera de refuerzo y dos dosis a los menores de entre 12 y 18 años que no estén vacunados porque su país aún no lo haya habilitado.

Una fuente del gobierno dijo a El País que en la reunión del jueves entre el presidente y el ministro de Turismo, Tabaré Viera, se habló principalmente de las dosis para los jóvenes. “Ya es prácticamente un hecho que se los vacunará en Uruguay porque las vacunas que hay hoy alcanzarían y la cantidad de personas en esa franja que van a ingresar seguramente no sea muy grande, pero la última palabra la tendrá el MSP”, indicó la fuente.



Desde la cartera de salud no han hecho declaraciones oficiales al respecto de la vacunación a extranjeros, aunque está previsto que el ministro Salinas participe de una reunión con Lacalle la semana que viene.