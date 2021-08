Instituto Nacional de Vacunas: Chabalgoity dijo que lo han contactado "varios potenciales inversores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El inmunólogo e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación Alejandro Chabalgoity indicó este lunes que lo han contactado "varios potenciales inversores" para crear un Instituto Nacional de Vacunas en el Uruguay.

En diálogo con Canal 5 Noticias, Chabalgoity destacó sobre este paso: "Desde que fuimos al Senado y esto ha adquirido un estado más público, en lo personal me han empezado a contactar varios potenciales inversores. Gente que quiere saber de qué va esto, si pueden participar, y si participan del principio qué podrían obtener". La financiación para esta iniciativa es una de las modificaciones solicitadas por la UdelaR a la Rendición de Cuentas.

Respecto a la cifra para concretar esta iniciativa el experto, que es uno de los ideólogos del proyecto destacó, que "si bien US$ 15 millones suena a mucha plata, en el contexto de lo que estamos planteando no es tanto dinero. Es muy costo efectivo lo que se está planteando".



"La biotecnología es una industria que genera fuentes de trabajo, potencial económico y además las vacunas en este tiempo demostraron ser un gran negocio. El mercado mundial de las vacunas COVID-19 está valuado ahora en US$ 150.000 millones", graficó.



También dijo que cuando comenzaron a trabajar esta idea lo contactaron desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para decirle que "apoyaban" el proyecto y que "estaban dispuestos a financiarlo", aunque para dar este paso Uruguay "tiene que decir que le interesa esto". Desde el BID ya le plantearon que tienen "varios mecanismos" para financiar el proyecto.



"Para poder hacer esto, Uruguay tiene que incorporar no solo conocimiento científico, la planta piloto, formar trabajadores, sino formar normativa", dijo.



El experto exolicó que "Uruguay no tiene una autoridad reguladora de medicamentos certificada a nivel internacional. Las cosas que se fabrican hoy en Uruguay a nivel de medicamentos no se pueden exportar porque Uruguay no tiene normativa para eso".



Chabalgoity enfatizó a comienzos de agosto en un seminario que Uruguay presenta posibilidades “muy especiales” como para comenzar a producir vacunas, y que podría hacerlo de inmediato.