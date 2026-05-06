Hospital Británico es reconocido por la "excelencia" de su Centro de Diálisis

El Centro de Diálisis del Hospital Británico obtuvo su recertificación por la calidad de su gestión y prestaciones, y también fue reconocido por sus usuarios, socios y no socios de la institución, que en su totalidad manifestaron estar muy satisfechos para con la atención recibida.

También se destacó por el seguimiento y acompañamiento de aquellos pacientes que están en lista de espera de trasplante renal, a los que se orienta desde su ingreso al servicio, para la realización de los exámenes que indiquen si son candidatos para trasplantarse y en su caso durante el proceso hasta que se realice el procedimiento.

El Centro de Diálisis del Hospital Británico es un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) que brinda servicio de hemodiálisis a pacientes con insuficiencia renal crónica sin distinción alguna, esto es sean o no socios de la institución, ya que existe libertad de elección para el usuario.

La obtención de la recertificación por parte del IMAE del Hospital Británico validó un proceso que lleva varios años, enfocado en asegurar la mayor calidad en la gestión y la prestación de los servicios de salud que ofrece la institución a todos los niveles y en este caso en particular en el Centro de Diálisis.

El centro tiene capacidad para 72 pacientes, en 6 turnos de atención, cuenta con 14 médicos y una dotación de enfermería de un profesional cada 3 pacientes, muy por encima del estándar de Mercosur de un profesional cada 4 pacientes. El equipo se complementa con asistente social, sicóloga y nutricionista.

Cuenta con tecnología de última generación, destacándose tres equipos de hemodiafiltración, técnica que mejora la calidad de vida de los pacientes, explicó la doctora Asunción Álvarez, médica nefróloga y directora técnica del Centro de Diálisis del Hospital Británico.

Si bien se trata de tecnología reciente, los resultados estadísticos muestran una mejor tolerancia del procedimiento, una disminución de las complicaciones, menor mortalidad y una mejor calidad de vida de los pacientes que están en condiciones de recibirla.

También destacó que el centro brinda hemodiálisis de alto flujo, que se realiza con el equipo de diálisis convencional, pero con una membrana que permite filtrar mejor la sangre, lo que también redunda en mejores resultados.

El informe de recertificación en el cumplimiento de las normas de calidad ISO 9001 2015, destacó que el servicio cuenta con un liderazgo comprometido, en el marco de una cultura organizacional centrada en la mejora continua.

También valoró como una fortaleza “el enfoque centrado en el bienestar de los pacientes y de los funcionarios, promoviendo un clima organizacional basado en la

empatía, el respeto y el trabajo colaborativo”, así como el fortalecimiento del “abordaje interdisciplinario”.

El Centro presentó un trabajo de investigación sobre ecografía a pie de cama y bioimpedancia en el Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión del año pasado, que será publicado en la Revista Latinoamericana de Nefrología.

“Esta actividad evidencia un equipo comprometido con la generación y aplicación del conocimiento científico, fortaleciendo la práctica clínica basada en evidencia y contribuyendo a la mejora continua de la calidad de atención y asistencia brindada a los pacientes”, valoró el informe.

La doctora Álvarez, en tanto, destacó especialmente “el compromiso de todo el personal con la contención de los pacientes más allá de lo meramente médico”.

Este compromiso es parte de la cultura organizacional que define al Hospital Británico, enfocada en la empatía y la humanización de la atención que brinda a socios y usuarios.