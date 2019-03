Todo lo que hay que saber acerca de la vacuna del HPV para varones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció este lunes que después de Semana de Turismo se ofrecerá para los varones vacunas gratuitas contra el Virus del Papiloma Humano (HPV por su sigla en inglés).

La noticia resulta una novedad ya que si bien existía la recomendación de que los hombres se vacunen contra este virus, el acceso a la vacuna de forma gratuita estaba reservado para las mujeres.



En diálogo con El País, la doctora Victoria Frantchez, especialista en enfermedades infecciosas y en medicina interna, informó cuáles son las consecuencias del virus y quiénes deben vacunarse.



¿Qué puede generar el virus del HPV en los hombres?



El virus puede generar en los hombres cáncer de pene, cáncer de ano −que viene en aumento a nivel mundial−, y cáncer orofaríngeo, indicó Frantchez.



Además, otra manifestación clínica del virus que es muy frecuente tanto en hombres como en mujeres son los condilomas, también conocidas como verrugas ano-genitales. En este caso si bien no son lesiones malignas producen molestias importantes a las personas que las padecen, explicó la especialista.

¿Por qué la vacuna es prioritaria para las mujeres?



Se prioriza a las mujeres porque son las que tienen una mayor frecuencia de la enfermedad vinculada al HPV, fundamentalmente el cáncer de cuello de útero, mientras que en varones, las enfermedades malignas por este virus son menos frecuentes.



"No dejan de ser importantes pero son menos frecuentes si se habla de cáncer, porque los condilomas son tan frecuentes en los hombres como en las mujeres", añadió Frantchez.



La mayor cantidad de problemas con el HPV lo tienen las mujeres. "Cuando el Ministerio de Salud Pública comenzó la vacunación para HPV tuvo priorizar a las mujeres porque tienen la mayor carga de enfermedad, posteriormente, el año pasado agregó a otras poblaciones o grupos que tienen mayor riesgo de presenter enfermedad por HPV como son las personas inmunodeprimidas, las personas que viven con VIH y los hombres que tienen sexo con hombres", explicó. De todas maneras, las recomendaciones internacionales siempre fueron para ambos sexos.

¿Las enfermedades por HPV se pueden tratar?



Los condilomas se pueden tratar pero muchas veces son recurrentes. El cáncer también tiene tratamiento pero depende del estadio en el que se diagnostique, indicó la especialista.



¿A qué edad se recomienda la vacunación en hombres?



En el mundo, la vacunación de los varones se recomienda, al igual que en las mujeres, entre los 9 y los 12 años y hasta los 21 en hombres sanos y hasta los 26 en personas inmunodeprimidas, en personas VIH positivas y en varones homosexuales.



Desde el año pasado, para pacientes inmunodeprimidos, varones homosexuales o con VIH la vacunación es gratuita en Uruguay y se da hasta los 26 años. "Esto está dentro de las pautas de vacunación de grupos especiales según el Ministerio de Salud Pública", indicó.



"Ahora lo que se pretende hacer es extender la vacunación para varones que no tengan estas características", explicó Frantchez.



La vacuna tiene mayor efectividad cuando no se iniciaron las relaciones sexuales. "La infección por HPV es la infección de transmision sexual más frecuente en todo el mundo, se calcula que más del 80% va a tener HPV en algún momento de la vida pero solo van a tener síntomas 1 de cada 10 personas. Eso pasa con los hombres, no tienen los síntomas pero transmiten la infección", explicó.

¿Qué nivel de efectividad tiene la vacuna?



"La vacuna es muy efectiva para proteger de la infección por los grupos de HPV que contiene, que son el 6, 11, 16 y 18 y que son los que causan enfermedad más frecuentemente", aseguró la especialista. "El tema es que hay muchísimos tipos de HPV que afectan al hombre y que se transmiten por vía sexual", agregó.



La vacuna se compone de cuatro tipos de todos los virus que existen: dos cepas del virus que son causa de un porcentaje elevadísimo -entre el 80% y el 90%- del cáncer de cuello de útero, ano o pene y después tiene los dos grupos que más frecuentemente causan verrugas.



La efectividad es muy alta para infecciones con esos cuatro tipos, pero pueden haber otros tipos menos frecuentes "por eso se recomienda que las peronas usen todas las herramientoas de prevención como son la vacuna, los controles con Papanicolaou y el uso de preservativo", explicó.