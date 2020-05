Gobierno restringe el acceso a Rivera por riesgo de propagación del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Testear para diagnosticar nuevos casos y aumentar las medidas para “encapsular” el coronavirus es la estrategia del gobierno para detener el avance del COVID-19 en Rivera donde hay 30 casos confirmados y dos fallecidos.

Ayer, las autoridades departamentales realizaron 288 hisopados aleatorios y pretenden llegar a 1.100 para este jueves, luego de registrarse dos focos de contagio.



El primero surgió a partir de uno de los fallecidos, el otro fue en un culto umbandista al que asistieron varias personas, informaron fuentes políticas a El País. Es que los jerarcas detectaron COVID-19 en personas que viven en tres barrios diferentes de la ciudad de Rivera, y cuya única coincidencia es haber participado del culto religioso.



Si bien las autoridades aún esperan los resultados de los test diagnósticos aplicados a todos los contactos de los casos positivos, advierten que se trata de un tipo de virus más virulento de los que ya circulan en otros departamentos. No descartan que haya ingresado por la frontera con Santana do Livramento.

En la víspera, Río Grande do Sul, el estado brasileño fronterizo con Uruguay, comunicó seis muertes y 228 nuevos casos de COVID-19, según informó el portal del diario Correio do Povo. De esta forma ese estado lleva registrados 6.785 casos de la enfermedad y 203 fallecidos.



La intendenta de Rivera, Alma Galup, dijo a El País que espera que en las próximas horas se elabore un mapeo para determinar los contagios, y aislar a los enfermos. Pero esta no es la única medida que se anunció que se realizará para encapsular al coronavirus.



Además de disponer seis barreras sanitarias en Rivera en las que personal del Ejército y de la salud registran y desinfectan a cada persona que pretenda ingresar o salir del departamento, se solicitará justificar el motivo de viaje. Galup dijo en “Doble click” (emisora DelSol) que las personas que salgan hacia Montevideo tendrán que explicar “cuando compran su pasaje el motivo por el cual van y van a tener que justificarlo”.

La jefa comunal señaló a El País que la medida se realizará sin excepciones, incluso para quienes tengan que trasladarse para estudiar o trabajar. También defendió la postura de sus intendentes vecinos que recomiendan no trasladarse a Rivera.



Hace 15 días que la Intendencia de Tacuarembó realiza una campaña que busca desmotivar que ciudadanos se trasladen a Santana do Livramento a través de Rivera a realizar compras o cargar combustible. Según datos aportados por las intendencias, este sábado unas 400 personas lo hicieron.



El intendente de Tacuarembó, José Omar Menéndez, señaló a El País que los “beneficios económicos” no pueden estar por encima de la “salud individual”. El jefe del gobierno departamental de Tacuarembó señaló que “realmente apelamos a la responsabilidad individual al tomar una decisión de este tipo antes de viajar a Rivera, cosa que la Policía y el Ejército se lo remarcan al ingreso de Rivera buscando que la gente recapacite”. El Hospital de Tacuarembó es hoy uno de los centros que colabora con la atención en salud de los pacientes de Rivera que no son COVID-19.

El intendente de Artigas, Beltrán Vázquez que al igual que Galup en Rivera, combate a la enfermedad en su departamento -en la ciudad de Artigas por su proximidad con Quaraí (Brasil)- no es partidario todavía de que se cierren las fronteras con Rivera.



Con él coincidió Menéndez que definió la medida como de “extrema” ya que dijo compartir la “línea general del gobierno de apelar a la responsabilidad de las personas”.



Además de disponer barreras sanitarias, el gobierno ya definió en Rivera la suspensión del reinicio presencial de las clases previsto para el 1 y el 15 de junio, y acordó brindar garantía sanitaria a los comercios.

Reclamo del norte

Varios son los reclamos al gobierno por la situación que atraviesa Rivera. Por un lado, la Cámara de Free Shops del Uruguay y la Asociación Sudamericana de Tiendas Libres instaron al gobierno a tomar medidas urgentes para el sector “profundamente afectado” por el coronavirus y sus consecuencias.



Entre los pedidos, está el de profundizar y extender la suspensión y aplazamiento del pago de tributos como el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).



Por otro lado, la Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Médico de Rivera pidieron ayer mayor participación en la toma de decisiones y reclamaron instalar un centro de internación y de diagnóstico de COVID-19.

La visión departamental

CONTROL DE VIAJE Alma Galup

intendenta de Rivera “Va a haber un control del desplazamiento. Las personas que salgan del departamento hacia Montevideo, por ejemplo, van a tener que explicar cuando compran su pasaje, el motivo por el cual van, y van a tener que justificarlo (...) para la ida como para la vuelta”.



salud individual José Omar Menéndez Intendente de Tacuarembó “Los beneficios económicos que puedan significar comprar un surtido o poner combustible en Rivera, no puede estar por encima de la salud individual. Hay que tener en cuenta que puede contaminar o contagiar a las personas que más quieren de su entorno familiar”.



SE TUVO PRECAUCIÓN Beltrán Vázquez Intendente de Artigas “Hace 15 días tuvimos dos casos, pero por suerte quedó en eso. Ellos (Rivera) estuvieron más mal que nosotros, tuvimos suerte que trancó todo acá. La precaución se tuvo en todo momento, pero hoy no está pensado cerrar los límites entre los departamentos”.



Viaje relámpago de Lacalle y acuerdo con Bolsonaro

Los expertos coinciden en que el tipo de virus que se registra en Rivera es más virulento que otros que ya circulan en el país. Esta situación y la proximidad de la ciudad con Brasil generaron que el presidente Luis Lacalle Pou decidiera viajar a la ciudad para conocer la situación. El riesgo de propagación del coronavirus en la frontera era una de las mayores preocupaciones del mandatario.

“Esperemos que con las medidas y con la coordinación con Brasil se pueda encapsular ese contagio y con el distanciamiento físico, y alguna otra medida, que los contagios no sean muchos”, señaló el presidente en una conferencia de prensa tras comunicarse con su par brasileño, Jair Bolsonaro.

Ambos decidieron “poner en práctica un tratado de acción binacional sanitaria”. En noviembre de 2008, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez y cuando en Brasil gobernaba Luiz Inácio Lula da Silva, ambos países firmaron el Acuerdo sobre Permiso de Residencia, estudio y trabajo para nacionales fronterizos uruguayos y brasileños para prestación de servicios de salud.

Lacalle Pou dijo este lunes que las gestiones para poner en práctica este tratado habían sido llevadas adelante por el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, y el canciller brasileño, Ernesto Araújo. “Con estas medidas se controlará el brote y su propagación”, escribió Talvi en Twitter.

Marcha de la pandemia

Dos casos nuevos, uno en rivera Ayer se registraron dos casos de COVID-19 nuevos respecto, uno de ellos en Rivera, informó el Sinae. La cantidad de casos positivos desde el comienzo del brote sube así a 789. Por otra parte, el número de exámenes positivos llegó a 958 (la diferencia entre una cifra y otra radica en que hay personas que se examinaron más de una vez). En la última jornada se realizaron 774 exámenes de los cuales 772 arrojaron resultado negativo mientras. 129 pacientes cursan la enfermedad, 638 ya se recuperaron de la misma y 22 han fallecido. Hay 5 personas en CTI.

intensifican controles de las Fuerzas Armadas En la víspera se incrementaron los controles que las Fuerzas Armadas uruguayas viene desplegando en la frontera con Brasil. Se trata de controles de seguridad sanitaria en apoyo al Comité de Emergencia Departamental de Rivera (Cecoed) a consecuencia de la emergencia sanitaria existente en la frontera que comparten las ciudades de Rivera y de Santana do Livramento. Se controla documentación y se realiza desinfección de vehículos a nivel de rutas, mientras y en la zona urbana los funcionarios actuantes realizan la desinfección de vehículos que por esas zonas transitan.