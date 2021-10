Gobierno evalúa cese de emergencia sanitaria y fin de tapabocas en espacios abiertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este viernes que el gobierno está "estudiando las consecuencias de derogar el decreto de la emergencia sanitaria", que rige desde marzo de 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, y afirmó que está por llegar a su fin la recomendación de usar tapabocas en espacios abiertos.



El mandatario señaló que la permanencia o no de la emergencia sanitaria se analiza, obviamente desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, pero también desde otros ministerios.

"No queremos apurarnos, para así no amputarnos algunas herramientas que tenemos", apuntó Lacalle Pou. Sin embargo, señaló: "Mi visión es que cuanto antes podamos salir de la emergencia sanitaria mejor, porque el gobierno tiene algunos poderes que, para mí, no son los normales en un gobierno en tiempos distintos".



Además, informó que lo que se está tramitando es terminar con la recomendación del uso del tapabocas en espacios abiertos. "Eso lo esta estudiando el MSP y seguramente yo ahora salga y tenga un mensaje al respecto", dijo en rueda de prensa en la mañana de este viernes.



"En los próximos días esta recomendación va a seguir en espacios cerrados, pero no en abiertos", adelantó.