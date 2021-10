Lacalle Pou: "Cada país debería impulsar la base tributaria que sea mejor para sus ciudadanos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou consideró que "cada país debería impulsar la base tributaria que sea mejor para sus ciudadanos". Sus declaraciones llegan luego de que la Unión Europea incluyera nuevamente a Uruguay en la "lista gris" de paraísos fiscales.

El mandatario indicó que hay países que tributan a sus nacionales afuera del territorio y hay otros, como es el caso de Uruguay, "que básicamente tributan a los que están dentro", expresó en rueda de prensa este viernes, luego de participar del evento realizar por el America Business Forum.



"Si esa es la opción, cuando se habla de una renta universal, no sería a priori, desde mi punto de vista, lo más conveniente", indicó Lacalle Pou e hizo referencia al "ius sanguinis y ius soli", expresiones en latín para referirse a la identidad nacional, esto es, países que tributan a sus ciudadanos fuera del territorio y los que, como Uruguay, solo graban a los que están en el territorio.

"Hay una tendencia no diría mundial pero sí de una parte importante de los países con respecto a la renta universal. Es una visión y se podrán imaginar que no lo voy a discutir públicamente. Tengo mi punto de vista, ahora uno no es una isla en el planeta", planteó.

El martes de esta semana, la Unión Europea incluyó a Uruguay en una lista en la que figuran las jurisdicciones que no cumplen los estándares europeos en cuanto a criterios de transparencia e intercambio de información fiscal, pero se han comprometido a cambiar su legislación.



Uruguay estuvo en esta lista hasta 2019, cuando fue quitado por el bloque europeo y ahora volvió a ingresar.