Gobierno argentino prepara plan piloto para que uruguayos crucen a comprar a Buenos Aires

Cuando faltan pocos meses para el inicio del verano, el gobierno argentino impulsa diferentes ensayos turísticos para intentar calibrar la situación y, pese la amenaza del COVID-19, lograr programar una temporada que impulse la recuperación del sector y hasta contribuya a ingresar algunos dólares al país.

Así como se están llevando a cabo pruebas piloto en Bariloche y la costa bonaerense-y se prevén otras en los principales puntos turísticos del país-, desde el otro lado del Río de la Plata anticiparon que tienen en estudio una prueba piloto para recibir turistas uruguayos. La fecha probable sería noviembre.



El ministro de Turismo argentino, Matías Lammens, confirmó en una conferencia de prensa de la que participó el diario argentino La Nación, que hay muchos uruguayos interesados en viajar en tour de compras a Buenos Aires, donde el tipo de cambio los favorece.



Los uruguayos estarían a autorizados a ingresar únicamente por Buquebus y se les exigiría un hisopado negativo, con la posibilidad de que el estudio se realice en el propio barco. Desde principios de julio la empresa naviera cuenta con un laboratorio de testeo de coronavirus en una de sus unidades, que se utiliza para controlar a quienes tienen autorización para viajar en las frecuencias especiales vigentes.

El gobierno argentino está trabajando en la iniciativa junto al Ente de Turismo porteño, ya que el plan es que los uruguayos que ingresen puedan desplazarse solo por la ciudad de Buenos Aires y no circular en todo el país.

Sin embargo la iniciativa, no es recíproca y no implicaría que todos los argentinos pudieran cruzar el río para vacacionar en Uruguay. "Tiene sentido: nosotros tenemos circulación comunitaria del virus y ellos no", apuntó Lammens. Así, los uruguayos podrían ser los primeros extranjeros habilitados a ingresar a Argentina, dado que actualmente las fronteras están solo abiertas para argentinos o residentes argentinos.

Según señaló Lammens, no hay todavía sobre la mesa medidas similares para el ingreso de extranjeros de otros países. "Evaluamos que puedan ingresar desde países limítrofes, con testeos previos a cargo de los pasajeros, pero todavía no hay escenario, ni fecha, ni lo veo en lo inmediato", señaló.