Galiana: Por cada caso de covid que se conoce, "es probable que haya cinco o seis alrededor"

"Tenemos un número extremadamente alto de infecciones y contagios (de coronavirus)", dijo el infectólogo y director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, y aseguró que existe un "subregistro oficial" de casos, que lleva a que por cada uno que se conoce, "es probable que haya cinco o seis casos alrededor".

El profesional sostuvo que "más que preocuparse, hay que ocuparse", pero que este es "un problema que estamos viviendo". "Es una enfermedad más leve, esto puede ser por la cepa que tiene menos capacidad de infectar el epitelio pulmonar, pero ha aumentado claramente su capacidad de difundirse entre las personas. Hay muchas personas enfermas, pero no muchas graves", agregó.



Consultado sobre el impacto que puedan tener las vacunas anticovid en este escenario, dijo Galiana que "es probable que la administración de tres o cuatro dosis genere que pueda pasar más desapercibido" y que la persona que contrae el virus lo padezca de forma "menos grave".

Entrevistado en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), el experto reconoció que actualmente los test PCR, que son los que mayor confiabilidad brindan, son los que menos se utilizan. Los test rápidos (de antígenos), "aunque no tengan el 100% de sensibilidad, o no sean el gold standard como el PCR", son los que se utilizan en la mayoría de los casos. De todos modos, Galiana dijo que tienen "buena sensibilidad, especificidad y facilidad de uso".



Y en ese sentido, Galiana señaló que más allá de cuál de los métodos se utilice, se está testeando menos actualmente. "Estoy absolutamente convencido de que hay muchos más casos de lo que se registran", dijo y señaló que además hoy en día, la mayoría de las veces que se hace el test, "no se denuncia como caso". Esto, en relación a las certificaciones laborales, por ejemplo. La persona debe presentar ante BPS el resultado y obtener los días de reposo. "Por cada caso que se denuncia, es probable que haya cinco o seis casos alrededor y no se denuncian, hay que multiplicar", afirmó.



"Uno ve que el MSP informa con subregistro, que es natural que lo haya, pero prácticamente el 20% de los test da positivo hoy, cuando hace un mes y medio era menos del 5%. Eso ya nos da una pauta de lo marcado que va el aumento", enfatizó.



Ante la pregunta de por qué ocurre esto, el profesional dijo que la cepa dominante (omicron) es "menos virulenta, pero se difunde más fácilmente". A eso se suma que "hay gente que lo considera un mínimo resfrío o una rinitis y no deja de ir a trabajar; que no se usa en lugares cerrados el tapaboca, que sigue siendo una barrera para que se difunda la infección; hay reuniones y aglomeraciones en lugares cerrados". "La gente se cansó, es lógico, pero hay mucha circulación de sars-cov-2", resumió Galiana.

Por otra parte, recordó que algo que genera preocupación en los médicos es que este es un virus "relativamente nuevo". "No manejamos toda la gama de patologías a las que puede estar vinculado", sostuvo. "Por ahí hoy estoy exagerando y dentro de 10 años lo sabremos, o no", agregó en referencia a las consecuencias que puede generar el covid en quienes lo padecen.



"La idea, desde el punto de vista médico, es que es mejor que no nos infectemos", apuntó.