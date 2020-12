Fiestas de fin de año y verano: las preguntas y respuestas de los expertos del GACH

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las fiestas de fin de año y la temporada de verano en general son los puntos de atención de las autoridades debido al movimiento que se genera y las actividades que se realizan, que implican mayor contacto y por tanto mayor posibilidad de contagio.

Es por este motivo que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) elaboró una guía con las preguntas más frecuentes, sus respuestas y las principales recomendaciones para que todas las personas se mantengan lo menos expuestas posibles.

Playas

¿A qué distancia me tengo que mantener en la playa?

Si algo ha quedado claro durante los meses de pandemia es que las algomeraciones no están permitidas y que teniendo más contacto con las personas hay mayores probabilidades de contagio, aunque sea al aire libre.



En base a esta recomendación de distanciamiento social es que los expertos piden mantener "entornos saludables" y explica tres tipos de escenarios.



El primero es el escenario verde y es el de menor riesgo. En este las personas permanecen a al menos dos metros de distancia la una de la otra en caso de que no convivan. En este escenario tampoco se comparten los alimentos, los juguetes ni ningún otro suministro.



El escenario naranja implica un riesgo medio: en este las personas se acercan a menos de dos metros de distancia con quienes no conviven, pero que residen en la misma área local. Estas personas tampoco comparten alimentos, juguetes ni otro tipo de suministros.

Finalmente, en un escenario rojo, el de mayor riesgo, las personas se acercan entre sí a menos de dos metros de aquellas que viven en un área diferente. En este caso, explican, la propagación del virus puede ser mayor. Además estas personas comparten sus alimentos, los juguetes y los suministros incluso con personas que no conocen.

¿Hay que usar tapabocas y alcohol en gel?

Para las playas también se pide que se usen las mascarillas en los casos en que sea difícil la distancia, al momento de movilizarse de su espacio (caminar, acercarse a personas para intercambiar, comprar bebidas o alimentos, presenciar actividades deportivas con personas con las que no conviven).

En cuanto a la higiene de las manos se pide que se mantenga un lavado con los recursos disponibles en el espacio, como por ejemplo con alcohol en gel, especialmente en caso de intercambiar alimentos con otras personas o de mantener contacto con superficies que son compartidas con las personas con las que no se convive. Este es el caso, por ejempo, de los pasamanos, las barandas y las sombrillas compartidas.

¿Cuáles son las zonas en las que puedo permanecer?

Los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) establecieron tres tipos de zonas diferenciadas para tener en cuenta al momento de ir a la playa. Estas son: la zona activa, la zona de reposo y la zona de resguardo.

Las medidas de estos espacios dependerán específicamente de las dimensiones de la playa (arroyo, río, laguna etc).

La zona activa es la que está próxima al mar y el objetivo de esa área es que las personas puedan caminar, los niños jugar o para el tránsito en general.



La zona de reposo es donde se recomienda que se ubiquen las sombrillas, toallas o reposeras. En conclusión es el área en la que permanecerán las personas que vayan a la playa.



La zona de servicios tiene que estar "lo más alejada posible de la zona de reposo" mientras que la zona de deportes tiene que estar claramente delimitada.

Fiestas de fin año

¿Se aceptan las fiestas laborales?

"Todos somos conscientes de que las personas tienen necesidades sociales y afectivas que se hacen más evidentes en este momento del año y por lo tanto la conexión social, en sus diferentes formas, es necesario", indicaron a través del documento los integrantes del GACH.

De todas maneras, expresaron que en este contexto los tipos de fiesta laborales o corporativas se desestimulan. En caso de que se realicen la recomendación es que sean al aire libre y manteniendo las recomendaciones que garanticen la menor probabilidad de contagios.

"Estas circunstancias festivas hacen difícil que los participantes mantengan las recomendaciones por lo cual debe considerarse si es prudente realizar estos encuentros o sustituirlos por otro tipo de actividades de celebración que no signifiquen un encuentro presencial", indicaron.

¿Cuáles son las recomendaciones para celebrar la Navidad y Fin de Año?

En estos casos lo mejor es que las reuniones navideñas tengan pocos participantes, con los miembros de la familia con los que se convive (burbuja familiar).

En caso de que se tenga planeada una reunión con más personas como otra familia o amigos muy cercanos (burbuja extendida) lo más recomendable es que se limite el número de invitados lo máximo posible.



Además se recomienda que el encuentro sea al aire libre o, en caso de no ser posible, que el ambiente en el que permanezcan esté muy ventilado. Si la idea es hacer una cena, también se recomienda que las sillas queden separadas y que no se sirvan los alimentos al estilo buffet o comida compartida.

Si se puede, es recomendable también limitar las reuniones en las dos semanas previas a la fiesta para acotar la exposición.