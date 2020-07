Falleció una mujer de 74 años con coronavirus; ya suman 33 las víctimas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta mañana falleció una mujer de 74 años por coronavirus que se encontraba internada en Médica Uruguaya, informó la mutualista en un comunicado. Con este caso suman 33 los fallecidos por la pandemia.

La mujer, que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, padecía una enfermedad crónica que estaba en etapa avanzada, agregó Médica Uruguaya.

La mutualista por otra parte dio cuenta de los análisis realizados a 660 personas hasta el momento vinculadas al brote que se generó en la institución. Según los últimos datos se han detectado 32 personas positivas, de las cuales 13 son pacientes, 15 funcionarios y cuatro familiares/acompañantes.

Esta mañana el presidente Luis Lacalle Pou dijo que "hay preocupación" por la situación actual y la propagación a través del centro de salud, pero dijo que Uruguay "no es el único país donde los rebrotes se generan en centros de salud". En ese contexto envió un mensaje a la población: "Por favor cada uno apriete las marcas y cuando salga use el tapabocas; si hacemos eso no hay necesidad de volver atrás".