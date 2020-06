Fallecida por coronavirus en Treinta y Tres activa alertas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A una semana de la visita del presidente Luis Lacalle Pou, quien encabezó una sesión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), ayer se volvieron a encender todas las alertas de las autoridades al confirmarse el primer fallecido por COVID-19 en el departamento de Treinta y Tres.

En la dirección de salud departamental informaron a El País que hasta el momento no hay casos positivos de coronavirus en Cerro Chato ni en Vergara. Sin embargo, fuentes médicas de la ciudad informaron ayer que había dos casos: uno en Vergara y otra en Cerro Chato, que comparte jurisdicción con Durazno, Florida y Treinta y Tres.

La primera fallecida se trata de una mujer de 64 años con enfermedades previas que era paciente en el Instituto Asistencial Colectivo (IAC), comentaron fuentes de la salud a El País. En esta mutualista se originó el brote, a partir de un paciente que ingresó el virus y contagió a otros usuarios y al personal, de acuerdo a datos brindados la semana pasada por el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.

Sin embargo, autoridades de Salud Pública prefieren aún no anticiparse sobre el llamado caso cero. Una de las hipótesis que todavía no descartan es que haya sido una nurse de IAC que también se desempeña como subdirectora del Hospital de Treinta y Tres quien haya contagiado a pacientes y personal en el prestador.



En la institución informaron en un comunicado emitido tras el informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) que la paciente fallecida está afiliada a la mutualista. Fuentes de IAC consultadas por El País, señalaron que aún no está establecido cómo se contagió la mujer fallecida. “Tenemos una investigación epidemiológica por personal independiente en curso”, aseguraron. El informe del Sinae de ayer se limitó a informar la edad de la paciente y que se trata de la muerte número 27.

Mientras tanto, las autoridades de la salud buscan evitar que el virus se propague al interior del departamento. En todo el departamento hay 61 casos activos, según los últimos datos oficiales.

El País informó el viernes que en todo el departamento había casi 400 personas en cuarentena. De acuerdo a información del MSP a la que accedió El País, en Treinta y Tres había 362 personas en cuarentena. De ellas, 113 pertenecen al personal de salud y 27 son niños, según un reporte de la Dirección Departamental de Salud.



Paralelamente, las autoridades sanitarias ya iniciaron los hisopados aleatorios en la ciudad. El lunes pasado el presidente Lacalle Pou anunció que se realizarían 1.000 hisopados para evaluar “la circulación viral” en la ciudad, como una de las cinco medidas aplicadas inmediatamente, entre las que se encontró el cierre de centros de enseñanza.

Allí, Lacalle envió una clara señal a la población y dijo que “retrocedimos unos casilleros”. El mandatario recorrió casi 300 kilómetros en su camioneta para conocer de primera mano la situación en la ciudad, secundado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y el de Salud Pública, Daniel Salinas. Al término de la reunión Lacalle Pou en una conferencia de prensa señaló: “Nos relajamos un poco. Lo vemos en las redes, en todos lados. Retrocedimos unos casilleros. Hoy nos obliga a poner pausa, a ir para atrás todo lo necesario. La verdad que lo hacemos con pesar, pero es nuestro deber”.



En medio de esta situación, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani relevará a las autoridades del Hospital de Treinta y Tres. Si bien la definición ya estaba prevista, ocurre luego de que la subdirectora (también nurse de IAC) se infectó de coronavirus tras viajar al Chuy.

Fuentes del organismo informaron ayer a El País que el cambio estaba previsto pero “ante el brote se está más presente monitoreando el trabajo”. Los cambios se darán en la dirección, subdirección y en la Red de Atención Primaria (RAP). Hoy asumirán las nuevas autoridades.

Litoral

Paysandú volvió a integrar ayer la lista de ocho departamentos con casos de COVID-19. La dirección de salud departamental informó que “se trata de un caso importado” y que desde su ingreso a Uruguay “se encontraba cumpliendo el aislamiento obligatorio”.



Fuentes de la salud confirmaron a El País que la profesional viajó a Uruguay desde Estados Unidos y que se aisló dado que conocía muy bien los procedimientos epidemiológicos.

El comunicado de la dirección de salud agrega que “se trasladó desde Montevideo hacia nuestra ciudad en un vehículo particular cumpliendo con las recomendaciones del MSP” y que “se encuentra en buen estado de salud, en su domicilio, cumpliendo la cuarentena sin acompañantes”.

Hay cinco casos nuevos de COVID-19, 84 están activos El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) confirmó ayer cinco casos nuevos de coronavirus. Tres de ellos corresponden a Treinta y Tres, uno a montevideo y otro a Paysandú. Actualmente hay 84 casos activos, es decir, personas que cursan la enfermedad. De ellas, dos están en cuidados intensivos y ninguna en intermedio, indicó el Sinae. Por otro lado, del total de casos positivos confirmados, 146 corresponden al personal de la salud. 107 de ellos ya están recuperados, 38 cursan la enfermedad y uno falleció, de acuerdo al último reporte.



Los departamentos con casos activos son ocho: Canelones, Montevideo, Paysandú, Rivera, Salto, San José, Tacuarembó y Treinta y Tres.



En cuanto a los test diagnósticos realizados, se procesaron 403, mientras que “desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado 64.586 tests y se han registrado 929 casos positivos en todo el territorio nacional. De ese total, 818 ya se recuperaron”.



“Se esperan más casos”, dicen las autoridades

En Treinta y Tres todos coinciden en que hay más casos de coronavirus de los que se reportan diariamente a través del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



Una fuente médica del departamento indicó a El País que “se esperan más casos”, a medida que avancen los hisopados a contactos de pacientes infectados. Pero no es lo único en lo que hay consenso. También en que ya había luces amarillas cuando trabajadores brasileños en la cementera de ese departamento presentaron coronavirus.

A LOS LECTORES: En una primera versión del artículo se manejo que había dos casos de contagios en Vergara y Cerro Chato. Si bien fuentes médicas de la ciudad de Treinta y Tres informaron a El País ayer de la existencia de estos dos casos, este lunes la dirección de salud departamental dijo que hasta el momento no hay casos positivos de coronavirus en ninguna de las dos localidades.