Expertos proponen que menores de 60 no se hisopen y que hagan cuarentena si tienen síntomas

Casi un mes después de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) cambiara los criterios de testeo para los pacientes sospechosos de covid-19, las sociedades científicas elevaron una nueva propuesta a las autoridades para “dar un paso más” en este sentido. Según supo El País, los médicos están solicitando que quienes sean menores de 60 años y no tengan comorbilidades estén exonerados del test y “se den por positivos”.

La última ordenanza del MSP indica que no es necesario hisopar a los pacientes asintomáticos, más allá de que sean contacto estrecho de un caso positivo. Ahora, la nueva propuesta busca “evitar lo dificultosa” que resulta la coordinación del test y el seguimiento posterior para los prestadores de salud, según indicó la médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria e impulsora de la propuesta, Marcela Cuadrado. “Estamos testeando demasiado, más allá de que haya muchos casos y, debido al tipo de pacientes que se ven, es necesario optimizar los tiempos y actualizar la pauta”, explicó Cuadrado.



La propuesta de las sociedades científicas ya fue aprobada por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y será evaluada por la cartera de salud en los próximos días. A pesar de que el criterio se actualizó hace poco, la alta transmisibilidad de la variante ómicron sigue aumentando el tamaño de la ola y los responsables del primer nivel de atención “viven lo peor” en cuanto a la sobrecarga laboral, señala la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.



La propuesta enviada al MSP que contempla no hisopar a los menores de 60, también indica que hay tres grupos que tendrían que continuar realizándose el testeo: los pacientes con comorbilidades de cualquier franja etaria, los no vacunados y el personal de la salud. “Estos son los grupos que tienen mayor chance de complicarse por el riesgo inicial que traen o por la actividad que desempeñan”, indicó Cuadrado.

“Hay una gran proporción de la población que se testea solo por tener los síntomas y no tiene riesgo, está vacunada y es joven. Para nosotros esas personas se deberían considerar positivos, porque el gasto que hoy nos está generando hacer estos test es muy alto y en su gran proporción lo único que hacen es confirmar el diagnóstico, porque casi ninguno evoluciona mal”, sostuvo el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac), Gustavo Musetti.



Los pacientes con covid-19 que se ven con mayor frecuencia hoy tienen entre 20 y 40 años, según el último informe epidemiológico del MSP. Musetti dijo que estos suelen tener cuadros sintomáticos leves como resfrío, tos o fiebre “por pocos días”. “La gente tiene que entender que tener alguno de estos síntomas dentro de este contexto de epidemia generalmente se debe a la infección por el virus, pero eso no debería implicar una obligación al testeo”, indicó el presidente de Sumefac.



Las sociedades científicas no solicitan modificaciones a los criterios de aislamiento o cuarentenas que deben hacer los casos positivos. “Sacar la necesidad de hacerse un test no significa que la persona deba hacer vida normal ni seguir contagiando; debe hacer cuarentena, se asume como positivo”, dijo Musetti.

Por su parte, el director del Primer Nivel de Atención de ASSE, Daniel Strozzi, dijo que la situación se mantiene “tensionada”, pero la atención en el sector público se maneja “con tiempos que son aceptables”. “Tenemos algunos días con atrasos en los resultados de los hisopados en algunas partes del país, sobre todo en las RAP (Red de Atención Primaria), pero se soluciona en los días siguientes con reintegro de personal de sus licencias médicas y la contratación de algunos recursos humanos puntuales”, explicó.



Según Strozzi, la última medida del MSP para descomprimir el primer nivel que definió exonerar del test a los pacientes sin síntomas “ayudó, pero mínimamente”. Y aclaró: “La medida fue bienvenida, pero seguimos tensionados”.