Cipriani, sobre ex Filtro: "No sé por qué ese centro se dejó venir tan abajo"

Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), indicó este miércoles que se prevé que en unos 60 días comiencen obras por unos 18 meses en el centro Claveaux (ex Filtro), que está temporalmente cerrado; las obras insumirán unos $ 300 millones. "No sé por qué ese centro se dejó venir tan abajo", apuntó el presidente de ASSE contra las administraciones anteriores. Ahora busca que los pacientes que se atendían allí sean trasladados al Sanatorio Canzani, ubicado en el barrio Aguada.

En diálogo con "Así nos va" de Radio Carve, el jerarca puntualizó que desde que asumió su gestión se encontraron varios problemas. "Es un edificio que lo recorrimos apenas ingresamos en la administración (hace unos dos años) y tiene una situación de no mantenimiento y un estado edilicio extremadamente venido a menos. Al punto de que teníamos hasta problemas con roedores cuando se ingresó. No sé por qué se acumulaban muchas cosas en desuso; se iban dejando allí", detalló Cipriani sobre la situación del centro.

Por su ubicación "estratégica", el ex Filtro está "dentro de los objetivos de la administración" y "prácticamente tiene que ser (hecho) a nuevo". Cipriani aseguró que el martes próximo se abrirá la licitación para las obras que comenzarán "en unos 60 días". La obra será "de tal magnitud" por unos 18 meses que "no va a funcionar mientras esté en obras". La inversión prevista, dijo el jerarca, es de $ 300 millones.



Cipriani señaló que el centro "tiene un total de 14.000 usuarios", que tradujo, "trabaja mucho". Entre los servicios que incluye nombró una base de SAME 105 —emergencia de ASSE—, así como una policlínica para sordos y otra de "pediatría especializada en plombemia y también con problemas ambientales".



Puntualizó que en las últimas horas lo que ocurrió fue un problema eléctrico por la lluvia. "Son caños viejos, de hierro, partes arrumbradas, ya es un centro que no está trabajando en situación de seguridad", afirmó.



El departamento de Arquitectura de ASSE "pidió una inspección y concurrieron enseguida el día lunes, y tiene ya varios puntos el edificio que nos ponen en riesgo la atención y la seguridad para funcionarios y pacientes", añadió.

"Te soy sincero, quiero evaluarlo bien con la directora de Arquitectura y el director de la Red de Atención Primaria (RAP). Una vez que ahora eso se solucione (el problema eléctrico), sí sigue el edificio seguro para poder trabajar en su totalidad; si no va a haber que ir cambiando servicios", dijo.



Consultado sobre dónde se atenderán los servicios que se ofrecían allí, Cipriani expresó que el director de RAP, Federico Focco, está trabajando en una "redistribución entre las policlínicas cercanas", y adelantó que solicitó el préstamo de un "centro estatal", el Sanatorio Canzani (Enriqueta Compte y Riqué 1320), para poder trabajar allí el tiempo que dure la obra.



"Está muy subutilizado, en realidad. Esto lo digo con mucho respeto porque ellos tienen un sector muy profesional trabajando adentro, pero es un edificio grande", resaltó el jerarca, que dijo ya tiene la "voluntad política" de Alfredo Cabrera, presidente del BPS, para que se dé este traspaso. Incluso adelantó su interés de que ASSE lo siga utilizando después del tiempo que lleve la obra "para brindar más servicios".



En un principio, Cipriani indicó que buscaba un "centro estatal" para dar los servicios del ex Filtro pero sin dar más detalles; "después los gremios me saltan", expresó.



"Es más fácil salir y alquilar una casa, pero después son gastos que terminan haciéndole alguna reformita y cuando sumaste a fin de los meses que te llevó son millones de pesos", justificó la mudanza al Canzani.

Críticas

"No sé por qué ese centro se dejó venir tan abajo", apuntó el presidente de ASSE contra las administraciones anteriores. "Es un lugar muy grande, muy amplio. Vamos a aumentarle los servicios y vamos a concentrar servicios ahí que nos va a permitir no estar alquilando casas afuera como se vienen alquilando". Puso como ejemplo que la RAP "va a pasar a tener su sede ahí", así como se "ampliará" la base de SAME 105 dispuesta allí.



Otro de las medidas que tomarán en ese centro es instalar un "centro odontológico muy importante, con más de 10 sillones y para mantener una guardia, que ASSE tiene muy poco ese servicio". También se harán obras en la policlínica.