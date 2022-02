Director de la OMS aseguró que se "corre un creciente riesgo" de perderse el control de la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La posibilidad de que la pandemia de covid-19 esté bajo control en 2022 sigue estando ahí, pero el mundo “corre un creciente riesgo de desperdiciarla”, advirtió ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En un mensaje para el Encuentro de Acción Global contra la covid-19 auspiciado por Estados Unidos, Tedros alertó de que el alto número de casos leves de la enfermedad en países con altas tasas de vacunación “está impulsando la falsa narrativa de que la pandemia ha terminado”.



Ello se combina con situaciones muy diferentes en países donde los niveles de vacunación y de test son aún bajos, “lo que crea las condiciones ideales para que emerjan nuevas variantes del coronavirus”, aseguró el experto etíope.

En este sentido, Tedros recordó que 116 países corren el riesgo de no alcanzar el objetivo global de que un 70% de la humanidad se haya vacunado contra la covid-19 a mediados de año, la meta que los expertos consideran necesaria para alcanzar la inmunidad de grupo.



Según el repositorio de estadísticas Our World in Data, en África menos del 12% de la población cuenta con el esquema básico de vacunación. Uruguay, en cambio, está en cifras cercanas al 78% al igual que Argentina.



“Necesitamos urgentemente que se apoye a los líderes políticos para acelerar la distribución de vacunas”, indicó el máximo responsable de la OMS.

Tedros reiteró su llamamiento a que la comunidad internacional, en especial las economías desarrolladas, donen US$ 16.000 millones este año para el Acelerador ACT, el programa con el que la OMS y otras agencias financian la distribución de vacunas, tratamientos, test y otras herramientas contra la covid-19.



El director de la OMS también pidió el apoyo a modelos como el centro de transferencia tecnológica creado en Sudáfrica (que visitó la semana pasada), con el que se busca que los países en desarrollo también logren vacunas basadas en la nueva técnica del “ARN mensajero”, que se ha mostrado altamente efectiva en la defensa contra el coronavirus. EFE