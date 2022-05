Dermatólogos alertan falta de fármaco para el acné y temen por “impacto emocional” en adolescentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace más de un mes que todas las farmacias uruguayas tienen una falta de Isotretinoína, una droga cuyo nombre comercial puede ser Roacutan, Lissage o Isotroín. El fármaco es conocido en el mundo como “el milagro para el acné” y se vende solamente con receta médica, debido a que puede producir una serie de efectos adversos graves.

El valor de mercado del Lissage -el más vendido localmente- ronda los $ 1.500 y la caja tiene 30 comprimidos. El Roacutan, que hasta hace dos años acaparaba todas las ventas de Isotretinoína pero se discontinuó en Uruguay, tenía un precio de $ 4.100 la caja. El problema que hoy ven los dermatólogos al indicar la droga a sus pacientes -que generalmente son adolescentes y presentan acné severo- es que no pueden conseguirlo en ningún lado.



“Cuando se corta con el consumo se pierden los efectos y hay que empezar de nuevo desde cero, principalmente porque el fenómeno de respuesta es acumulativo y los efectos, que son verdaderamente impresionantes, se ven al llegar a cierta cantidad de dosis tomadas”, explicó el catedrático en dermatología y decano de la Facultad de Medicina (UdelaR), Miguel Martínez.



Más allá de que se cortan los efectos, Martínez señaló que “desde el punto de vista metabólico no es como cortar un antidepresivo o un antibiótico” porque “no existen los mismos riesgos”, aunque sí se genera “un inconveniente para el paciente”.

El faltante actual de la droga tiene que ver con una inspección técnica en el laboratorio Libra, encargado en Uruguay de su distribución, en donde el lote de la importación no “cumplió con la aprobación necesaria”, según supo El País. “No se lograron ciertas pruebas técnicas como para lanzarlo al mercado y por eso se tuvo que hacer una nueva importación”, señalaron fuentes del laboratorio.



Consultada al respecto, la vocal de la Sociedad de Dermatología del Uruguay, Sofía Nicoletti, explicó: “Estamos hablando de un medicamento que le cambia la vida al paciente porque juega un papel muy importante el autoestima durante la adolescencia. Además, en lo clínico vemos un antes y un después”. Nicoletti contó que ha visto pacientes “que no se sacan la remera en todo el verano por vergüenza de tener granos en la espalda” y subrayó que “en esos casos este remedio lo cambia todo”.



Ahora, con el faltante que tienen todas las farmacias, Martínez aseguró que “es posible que se genere mucha ansiedad” entre los pacientes “que tienen factores psicológicos con respecto a su personalidad vinculados a la ingesta del fármaco”.



“Decirle a un adolescente que el fármaco no está más disponible, encima en una edad complicada, se vuelve algo problemático”, señaló Martínez. Además, Nicoletti dijo que muchos pacientes “están consiguiendo el fármaco en Argentina o Brasil”, donde no hay problemas de suministro y se vende con normalidad.

Los tratamientos con la droga se realizan “como mínimo” durante seis meses y consisten en la ingesta de un comprimido diario. “Al cortar eso es necesario comenzar de cero para poder ver resultados”, dijo el catedrático en dermatología. La Isotretinoína disminuye la actividad de las glándulas sebáceas, produciendo un efecto antiinflamatorio dérmico importante. Debido a la “potencia” del tratamiento es que los pacientes deben hacerse controles una vez al mes, en donde se evalúan los valores generales.



Por su parte, la gerenta de producto de Farmashop, Inge Linkert, dijo que “se vio una clara suba en la venta del fármaco” durante los últimos meses. Esta “se dio de manera paulatina” hasta que “finalmente se disparó”. Linkert opinó: “Quizá el laboratorio tuvo problemas de stock, porque este faltante coincide con un momento en el que las ventas aumentaron mucho y puede ser que la proyección no haya sido la adecuada”.



El laboratorio aseguró que el stock normal se retomará a partir de junio, cuando arribará una nueva importación de la droga.

Faltan otros

El director de Farmashop, Martín Sorrosal, indicó que lo que pasa con la Isotretinoína “es algo que se da a nivel generalizado” con otros medicamentos. “Cada vez más proveedores tienen problemas con la distribución y con la pandemia eso empeoró bastante”, explicó.



En Farmashop particularmente ha habido “muchos quiebres” en las últimas semanas, aunque “la más clara” es la del fármaco para el acné, indicó Sorrosal.