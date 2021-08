Delta: detectaron variante en más de 150 muestras hechas a viajeros contagiados, dijo viróloga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de SARS-CoV-2 (GTI) realiza muestras aleatorias a viajeros que dieron positivo al test de coronavirus tras regresar a Uruguay luego de estar en el exterior. Pilar Moreno, una de las virólogas que integra el GTI, informó que más de 150 de un total de 300 muestras realizadas, dieron positivo a la variante Delta, informó a Telemundo (Canal 12) y confirmó a El País.

"Vimos una gran entrada de todas las variantes que al día de hoy están circulando. La que más preocupa es Delta porque es la variante más transmisible hasta ahora y estamos viendo en el resto del mundo que se está dispersando fácilmente y rápidamente", expresó Moreno a Telemundo. Las muestras fueron tomadas entre la última semana de junio y la primera de agosto.



Moreno aclaró que no todos los casos detectados estaban activos y aseguró que al momento todavía no se registró una transmisión comunitaria de esta variante. Sin embargo, entiende que es "inminente" que esto ocurra y dijo que podría ocurrir "en las próximas semanas".



"Delta entró, sabemos, y lo que tenemos que saber ahora es qué capacidad tuvo de dispersarse. Entonces seguimos estudiando todas las semanas muestras aleatorias en todo el país para ver eventualmente la circulación comunitaria de Delta, que creemos que es inminente", explicó.



De todas maneras recordó que la vacunación es efectiva en la lucha contra el coronavirus en general y contra esta variante en particular, y aseguró que en otros países con presencia de la Delta "las hospitalizaciones se restringen a las personas no vacunadas".



"En el caso de la gente que tiene las dos dosis y 15 días –si bien se estableció la tercera dosis como un refuerzo–, es claro ver que Uruguay con dos dosis de Sinovac ha controlado en este momento la pandemia. Sinovac funciona y funciona muy bien", dijo.



Asimismo indicó que es muy importante también mantener las otras medidas señaladas para evitar los contagios, como el uso de tapabocas, la adecuada higiene de las manos y la distancia social.

Este lunes comenzó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo con Pfizer para las personas inmunizadas con Sinovac, como una forma de evitar el aumento de contagios tras la detección de la variante Delta en el país.



Si bien Uruguay es uno de los primeros en implementar esta dosis extra, varios países del mundo se encuentran analizando la situación sanitaria interna para tomar una decisión al respecto.



Además de los vacunados con Sinovac, también se ofrece una tercera y hasta cuarta dosis para los pacientes considerados por sus prestadores de salud como inmunodeprimidos.