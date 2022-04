Cuadros no covid ocupan más camas en CTI y predominan influenza e infecciones por bacterias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Se acerca el invierno y, al contrario de lo que sucedía a esta altura del año en 2021, ahora el covid-19 no tiene el mismo nivel de circulación entre la población. De hecho, el cese de la emergencia sanitaria de parte de las autoridades se desprendió de los indicadores del virus, que pasaron a ser ínfimos si se los compara con algunos meses atrás. La realidad en las unidades de cuidados intensivos lo muestra: más de la mitad de los pacientes internados hoy ingresaron por enfermedades respiratorias diferentes al covid-19.

Actualmente hay 40 personas en CTI con una condición respiratoria y solamente 12 de estas tienen un diagnóstico positivo para coronavirus. Los otros 28 se reparten entre influenza (gripe) e infecciones por bacterias.



“El invierno va a integrar al covid como una causa más de infección respiratoria, pero es muy claro que dejó de ser el motivo principal como pasó durante la mayor parte del año pasado”, indicó a El País el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet.



La pandemia dejó de estar en primer plano durante el último mes. Esta semana fue la primera en la que no hubo un reporte diario del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) con los datos actualizados sobre internaciones, test y casos positivos del covid. El último informe, del domingo 17 de abril, muestra que los casos nuevos en ese día fueron 183 y hubo cuatro pacientes fallecidos. En comparación a los datos de enero los números son bajos, como lo venían siendo en el último tiempo, y es el motivo por el que el reporte pasó a ser semanal.



Para el covid, por ahora, no existe una directriz de parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) de que se genere un centro “centinela” de referencia para covid-19, como sí los hay para otras enfermedades respiratorias como la gripe.

Por otro lado, más allá de lo que haga el Sinae, todos los hospitales del país que solían reportar sus datos siguen haciéndolo en el sistema que centraliza la SUMI, con la diferencia de que ahora no se publican.



“Lo cierto es que lo casos graves fueron bajando lentamente, hay uno o dos que ingresan por día, pero estamos llegando a un nivel en el cual el concepto principal es que es difícil esperar que sigan bajando porque siempre alguno con un diagnóstico positivo vamos a tener”, subrayó Pontet.



La convivencia con la enfermedad, según el intensivista, cada vez será mayor y esta empezará “a pasar desapercibida” como “una condición respiratoria más”.



En este sentido, la estabilización de los números actuales es un espejo de lo que sucedió durante la segunda mitad del año 2021, previo al ingreso de la variante ómicron.



En ese momento, los casos diarios promediaron los 150 y prácticamente no hubo pacientes fallecidos. Pontet indicó: “Volvimos a ver la misma llanura en la curva de casos graves y parece ser que esos son los números posibles de mantener a largo plazo, porque a cero no vamos a llegar”.

Vigilancia genómica

Más allá de que el reporte del covid-19 ya no se publique a diario, los científicos del Instituto Pasteur siguen analizando todos los días las muestras de los pacientes que ingresan a cuidados intensivos en el Hospital Español para saber con qué variante del virus están infectados.



A pesar de que ya no se hace con la misma intensidad que el pasado, “la idea es no cortar con esos estudios porque van a permitir la detección de nuevas variantes del virus”, explicó Pontet.



Según el último informe del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia Genómica (GTI), actualmente el 95% de los casos de covid-19 en Uruguay son por la variante ómicron. El resto de la circulación detectada es de la variante BA.2, que es un sublinaje de ómicron e ingresó en febrero. Con el informe se confirmó que ya no circula la variante delta.

Entre los positivos, los que llegan “por otro motivo” son mayoría



Además de que hoy los pacientes positivos de covid-19 son un porcentaje menor a la mitad con respecto al resto de los que están por enfermedades respiratorias en los CTI, entre los positivos la mayor parte fue diagnosticada en el momento del ingreso con el hisopado de rutina.



Según los últimos datos de la Sociedad Uruguay de Medicina Intensiva (SUMI) a los que accedió El País, el 60% de los pacientes positivos al virus está internado en CTI con el virus y no por este.

“El paciente con una neumonitis aguda era el más frecuente durante la primera ola de contagios, pero ahora se ve cada vez son menos”, sostuvo el presidente de la SUMI.



En octubre el porcentaje de positivos ingresados “por otro motivo” era 40%. El aumento, según Pontet, “tiene que ver con el escenario epidemiológico” de la enfermedad, que hoy tiene una circulación más baja en Uruguay.



“No se trata de pacientes covid propiamente porque, aunque es cierto que tienen la infección, no están transitando la enfermedad como tal por no haberse enterado de su diagnóstico. Los que sí lo hacen es con algunos síntomas leves, pero que nunca hubiesen ido al CTI por esto, llegaron allí por otro motivo”, insistió Pontet.



La presencia de los asintomáticos en CTI se debe, en buena medida, al efecto de las vacunas contra el virus que mitigan los síntomas y la posibilidad de transitar la enfermedad de forma grave, señaló el presidente de SUMI.



Hoy más del 80% de la población uruguaya recibió las dos dosis iniciales contra el covid-19 y hay un 64% que recibió el refuerzo con tercera dosis.