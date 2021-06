COVID-19: Cipriani afirmó que si no se hubieran sumado camas de CTI habría tres o cuatro veces más muertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, aseguró este martes que con las ampliaciones de los CTI se evitó un mayor número de muertes por COVID-19, habló sobre las cirugías postergadas por la pandemia y agradeció al personal de salud por su trabajo.

"Tenemos muchos muertos pero, si no hubiéramos realizado la expansión que se hizo y si el personal de ASSE no hubiera sido el adecuado, el número de muertos habría sido tres o cuatro veces más", comentó en rueda de prensa. Además, afirmó que ASSE no colapsó y que ningún paciente quedó sin asistencia.



Por otra parte, dijo el jerarca, hay unas 6.500 cirugías quirúrgicas atrasadas en todo el país. Del total, 3.050 corresponden a Montevideo y Canelones. Es una "lista de espera totalmente manejable", afirmó Cipriani, y señaló que se podrán poner al día en "dos o tres meses".



Cipriani también habló sobre las personas que trabajan en el prestador público de salud. "Estamos extremadamente orgullosos del personal de CTI y tienen que ser recompensados", comentó.



"Todo el personal se ha puesto la camiseta y la gran mayoría no ha politizado la pandemia a nivel médico, lo cual es muy dañino", añadió.



ASSE y la Embajada de Japón en Uruguay suscribieron este martes un contrato de donación. Se trata de US$ 670.000 para la renovación y ampliación de centros de salud y la compra de equipos médicos, según un comunicado divulgado.