Coronavirus: ¿qué tiene que hacer Uruguay para volver a la zona verde?

La Universidad de Harvard estableció un criterio para dividir a los países y su gestión de la pandemia del coronavirus en cuatro colores: verde, amarillo, naranja y rojo. Este mapa y sus recomendaciones han sido utilizadas por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) de nuestro país.

De acuerdo a Fernando Paganini, integrante del GACH, "Uruguay estuvo siete meses dentro de la zona verde" y agregó: "Como sabemos todos, en las últimas semanas hubo un empuje de casos, el indicador pasó temporariamente al amarillo".



El objetivo del GACH y del gobierno es volver a la zona verde de esta clasificación. Pero, ¿cómo se puede lograr? De acuerdo a la clasificación tomada por el grupo de asesores, el nivel verde se logra cuando hay menos de un caso diario de coronavirus cada 100.000 personas.

Actualmente, Uruguay tiene 1,2 casos diarios cada 100.000 personas, es decir, está muy cerca de la zona verde, pero es necesario una disminución de ese indicador para poder volver a la zona de confort que mantuvo Uruguay durante siete meses.

No obstante, de acuerdo a la Universidad de Harvard, Uruguay cumple con un aspecto fundamental para lograr el control de la pandemia: su tasa de positividad. "La evidencia empírica que diferencia a los países que han tenido éxito en el control de la enfermedad de aquellos que no ha sido la tasa de positividad".



El sitio agrega que "una tasa de positividad baja significa que se están realizando pruebas a varias personas, muchas de las cuales ahora pueden saber que están en riesgo. Las altas tasas de positividad ocurren cuando, por ejemplo, las únicas personas que se someten al test PCR son las que llegan a un centro de atención de urgencia porque temen que pueden estar enfermas".



"En la actualidad, existe un consenso cada vez mayor de que reducir la tasa de positividad por debajo del 3% debería ser una prioridad". Y Uruguay lo ha cumplido: no tiene una tasa superior al 3% desde el 21 de junio; incluso en octubre, el mes más complejo desde que se inició la emergencia sanitaria, la tasa no superó el 2,38%.