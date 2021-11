Comisión discute vacunación contra el COVID a niños en escenario incierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay exactamente un 17% de la población uruguaya que todavía no tiene permitido recibir la vacunación contra el COVID-19. Se trata de los niños menores de 12 años. Esto podría modificarse a partir de hoy, en caso de que la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) dé el visto bueno y el Ministerio de Salud Pública (MSP) decida pronunciarse en el mismo sentido que los expertos. De todas maneras, si tomamos como base lo ocurrido durante las últimas semanas, la aprobación de parte de los especialistas no es algo que se pueda decir que está confirmada.

Más allá de lo que hoy diga la CNAV, el gobierno puede escuchar o no al comité de expertos. Si este no recomiendan la vacunación a menores de 12 años, se podrían administrar las dosis de igual forma, así como no hacerlo a pesar de que estén a favor.

Hace más de dos semanas que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que el miércoles 24 de noviembre los científicos discutirían sobre la inmunización de esa población, que implica un 17% del total. La única certeza con la que se llegó al día de hoy es que se trata de un tema sensible para muchos. Hubo, entre otras cosas, legisladores que pidieron explicaciones, y también amenazas a los científicos que se han manifestado a favor.



Sin dudas, cualquiera sea la posición adoptada por la CNAV, esta dará que hablar, sobre todo porque es factible que no haya unanimidad entre los expertos.

El rol de la SUP.

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) emitió un comunicado el miércoles pasado en el que expresó que “luego de analizar los datos epidemiológicos actuales y basándose en argumentos técnicos con un sólido respaldo científico” se recomienda la vacunación de niños en la franja etaria de 5 a 12 años. Y argumentaron que en esas edades se realizaron estudios de Pfizer validados por organismos científicos internacionales.



Sin embargo, según un documento al que tuvo acceso El País que fue elevado por el Comité de Farmacología y Terapéutica de la SUP a las autoridades de la organización antes de que hubiera una postura oficial, no se recomendó vacunar contra el COVID-19 a los menores de 12 años en este momento específico de la pandemia.



“Actualmente Uruguay presenta una situación exitosa en el control de la misma, caracterizada por alta cobertura vacunal, baja circulación viral, con aparición de variantes virales que hay que monitorizar adecuadamente y sin sobrecarga del sistema de salud por esta enfermedad. Por tanto, no se considera oportuno ofrecer una vacuna aprobada para uso de emergencia de forma universal en menores de 12 años”, indica el texto con fecha 9 de noviembre de 2021. Menos de 10 días después de que la comisión directiva recibiera este documento, las autoridades de la SUP finalmente decidieron recomendar la vacunación de niños, ¿por qué la contradicción y cómo se explica?

Niño recibe una vacuna en un brazo. Foto: AFP

Lo que sucedió fue que la comisión solicitó únicamente al Comité de Infectología y Vacunas de la SUP que se expidiera sobre la vacunación contra el COVID-19, no al de Farmacología y Terapéutica. De todas maneras, este comité decidió pronunciarse sobre el tema ante las autoridades de la SUP con el informe del 9 de noviembre.



Como no hubo un pedido específico para que lo hicieran, la comisión directiva “simplemente ignoró” lo que dijeron los expertos en farmacología y replicó el visto bueno dado por los infectólogos que son expertos en vacunas, según dijo una fuente de la SUP consultada por El País. “Está bien que ese comité dé su visión, pero lo cierto es que no es un tema estrictamente para que trate farmacología porque no se está hablando de un medicamento como puede ser un antibiótico, sino una vacuna”, indicó la fuente.

Otras dos fuentes de la SUP consultadas por El País que también prefirieron no ser citados hasta que no haya un pronunciamiento oficial de la CNAV, indicaron que no hubo posiciones contradictorias dentro de la organización de pediatras en lo referido a la vacunación de niños. Principalmente porque el Comité de Farmacología considera que “no es prioritaria” la vacunación en este grupo, como sí lo es para algunos grupos de riesgo, pero no se desaconsejó la administración de las dosis.



De todas maneras, según integrantes de la propia SUP, sí es un hecho que los científicos del Comité de Farmacología y Terapéutica se “ofendieron” con el pronunciamiento de la organización. Según una fuente de esa rama de la SUP consultada por El País la comisión directiva “no fue crítica con la evidencia” y “cedió a presiones y conflictos de interés”.



Tras las idas y vueltas dentro de la Sociedad de Pediatría, la institución decidió ayer compartir un documento en el que se expone toda la evidencia científica que se tomó en cuenta para el pronunciamiento a favor de la vacunación, con el fin de fundamentar la posición.



Según supo El País, uno de los pediatras que no priorizaría la vacunación dentro de la SUP es el profesor grado 5 Gustavo Giachetto, que además participa de la CNAV y participará de la decisión de esta jornada. Además de los integrantes técnicos de la CNAV, participarán de la reunión autoridades del MSP.

Diputados de Cabildo Abierto se desligan de la carta a pediatras Una carta redactada por el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust, pidiendo una entrevista a la Sociedad de Pediatría -por la recomendación de vacunar a niños entre 5 y 11 años-, generó divisiones en Cabildo Abierto. Los diputados Sebastián Cal, Nazmi Camargo y Carlos Testa se distanciaron de la iniciativa. La nota de Lust decía que los diputados le habían delegado la gestión ante la SUP. Sin embargo, según supo El País, hubo sorpresa entre los legisladores nombrados. Cal dijo que “no conoce” la nota y por lo tanto no firmó. “No tendría problema de ir a la reunión, pero no conozco la existencia de la carta”, afirmó. “Me invitaron a una reunión, pero si se hizo una carta no la vi. Pensé que era una reunión informativa y dije que si estaba en Montevideo iba”, señaló Camargo. Por su parte, Testa aclaró que no firmó la nota porque habría hablado con el MSP antes de salir a la prensa. “Se trató de un error involuntario, no hubo una mala intención y ya está aclarado”, señaló sobre Lust.

La opinión de los especialistas.

grado 4 (Udelar) infectóloga pediatra y epidemióloga Mónica Pujadas Integra la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y ya dio el visto buena a la recomendación la semana pasada. “Un fenómeno que se ve en epidemiología es que cuando los mayores van siendo vacunados, la epidemia se va desplazando hacia personas más jóvenes”, dijo a El País en junio.

grado 5 de la Cátedra de infectología (UdelaR) y asesor del msp Julio Medina Ha compartido en sus redes sociales estudios que resaltan el efecto positivo que tendría la vacunación en los niños. “Uruguay siempre ha sido muy proactivo, si llega el momento de dar el paso a vacunar a menores de 12 años se dará, pero esa decisión no se ha tomado”, sostuvo Medina en rueda de prensa.

grado 5 de pediatría (udelar) y presidente del instituto de pediatría Gustavo Giachetto Integra el Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la cual envió una recomendación a la comisión directiva del órgano diciendo que “no se consideraba oportuno” ofrecer la vacuna contra el COVID-19 “de forma universal en menores de 12 años”. La SUP igual lo recomendó.

inmunólogo y profesor de desarrollo biotecnológico Alejandro Chabalgoity “Cuando al patógeno se le complica colonizar un nicho, busca otro. Hace un año casi no infectaba a niños, pero avanzó la vacunación, se le fueron cerrando puertas y encontró allí una población fértil, no vacunada. Por eso no tengo dudas de que habrá que vacunar a toda la población”, dijo a El País.

pediatra y farmacóloga, integra la cátedra de farmacología (udelar) Noelia Speranza Integra el Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, por lo tanto, es una de firmantes de la recomendación a la comisión directiva de la SUP que decía que “no se considera oportuno” ofrecer la vacuna contra el COVID-19 “de forma universal en menores de 12 años”.

inmunóloga y profesora de Desarrollo Biotecnológico (udelar) María Moreno Estuvo a favor de la vacunación contra el COVID-19 en adolescentes y, en ese momento, dijo que “no es descabellado pensar en vacunar a niños” menores de 12 años. Además, opinó que una vacuna de virus inactivado, como Coronavac, sería una “buena opción”, pero Uruguay ahora evalúa dar Pfizer a esa franja etaria.

grado 3 de pediatría (udelar) diplomado en infectología pediátrica Gabriel Peluffo Integra el Comité de Infectología y Vacunas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, por lo tanto, es uno de los científicos que elaboró un informe con evidencias para las autoridades de la SUP en donde se recomienda administrar la vacuna contra el COVID-19 a los niños menores de 12 años.