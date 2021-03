Científicos alertan que avance de virus "en el corto plazo no parece reversible mediante el plan de vacunación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Guiad-COVID-19, el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, alerta que el avance del coronavirus "en el corto plazo no parece reversible mediante el plan de vacunación".

Los investigadores señalan, en un nuevo documento divulgado este domingo a la noche, que actualmente "confluyen tres elementos que determinan un escenario muy preocupante".

"En primer lugar, la cantidad de casos reportados diariamente no permite la contención a través del rastreo y aislamiento. En segundo lugar, durante las últimas semanas se ha consolidado un aumento acelerado e incesante de internaciones en todo el sistema asistencial y en particular de pacientes críticos en cuidados intensivos. Finalmente, se suma la posibilidad de ingreso, principalmente desde Brasil, de variantes más transmisibles y eventualmente más virulentas. En conjunto, estos tres elementos generan una dinámica de avance de la enfermedad que en el corto plazo no parece reversible mediante el plan de vacunación", detalló el Guiad-COVID-19.

Los investigadores también remarcaron que "sin un cambio en la estrategia de contención de la pandemia continuaremos siendo testigos del aumento de muertes evitables y del deterioro social y económico que produce el avance de la enfermedad".



"De avanzar por este camino, el riesgo de saturación del sistema de salud es

extremadamente alto, una situación que de consolidarse, demandará la adopción de medidas de contención aún mayores, que tendrán entonces costos socioeconómicos más elevados y menor efectividad", sumó el Guiad.



Asimismo manifestó que las medidas que tomó el país para intentar controlar el aumento de casos "no lograrán enlentecer el avance del virus en lo inmediato, ni paliar la penuria económica que enfrentan hogares y negocios".



En ese sentido, indicó que comparte las recomendaciones realizadas por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que "contribuyan a disminuir la movilidad de la mayor parte de la población al mínimo posible durante un tiempo acotado".



"La situación actual requiere, lamentablemente, considerar el cese de la actividad presencial en el sistema educativo y reducir al mínimo la atención a la salud por un período de al menos dos semanas. Sobre este último punto, destacamos que deben ser las últimas actividades en cerrarse y las primeras en reabrirse. El papel del Estado es insustituible en este momento para que la población no se vea obligada a elegir entre salud e ingresos", puntualizó.



El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) expresó públicamente que "comparte la posición de Guiad-COVID19".

SMU comparte la posición de GUIAD-COVID19 👇🏻 https://t.co/DwCTyIqyz4 — Sindicato Médico del Uruguay (SMU) (@smuruguay) March 21, 2021

El Guiad-COVID-19 conjunto de investigadores de la virología, inmunología, bioquímica, biofísica, bioinformática, matemática, física, ecología, biología molecular, sociología, ciencias de datos, bioética, y profesionales de la medicina comunitaria, epidemiología, medicina intensiva, medicina interna, enfermedades infecciosas, ingeniería e informática