Cerro Largo: contagio se dio por jóvenes que "asistieron a fiestas" y "compartieron vasos"

La intendenta de Cerro Largo, Carmen Tort, realizó una conferencia de prensa este lunes junto con la directora departamental de Salud, Mariela Anchén, luego de que se confirmara un brote de coronavirus en el departamento. Actualmente, indicó la directora, hay 34 casos positivos de la enfermedad.

Este número, sin embargo, puede aumentar en los próximos días, luego de que se conozcan los resultados de los test de las personas que actualmente están en cuarentena. Del total de contagiados ocho son de Río Branco y tres residen en Yaguarón (Brasil), pero al ser uruguayos se atienden en los centros de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El resto está en Melo.

Anchén aseguró que la gran mayoría de los contagiados son personas jóvenes, si bien también hay algunos adultos: "El máximo tiene 67 años, pero está bien, en su domicilio", aseguró.

El bajo promedio de edad de los infectados responde a que los contagios se dieron en distintas actividades sociales que eran frecuentadas por gente joven, como por ejemplo fiestas clandestinas. "Esto arranca en contacto de alguien que viene incubando el cuadro y mantiene múltiples participaciones sociales donde participan muchos jóvenes", explicó Anchén durante la conferencia.

"Sabemos bien que, de por sí, el joven no usa el tapabocas, no mantiene la distancia social y una de las claves fue que no respetaban el tema de no compartir vasos y el mate", expresó la directora y agregó: "Asistieron a fiestas, compartieron vasos y el contacto tan cercano y tan estrecho y de mucha gente es lo que determina que esto crezca de manera exponencial", aseguró.

Anchén indicó que este tipo de situaciones "son lecciones que uno tiene que aprender como sociedad".

Por su parte, la intendenta reiteró que las actividades sociales y los locales públicos permanecerán cerrados al menos durante una semana, mientras se evalúa la situación y la evolución de los casos.

"Hoy resolvimos en la reunión del comité mantener o volver a las resoluciones tomadas los primeros días de marzo, cuando se decretó la pandemia en Uruguay", indicó. "En aquel momento fue lo teórico, hoy vivimos la práctica", dijo y agregó: "Esto no es un ensayo, esta es la realidad".